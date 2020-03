​Boa Esporte x Cruzeiro | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Duelo mineiro, mas não é no estadual! Nesta quarta-feira (04), o Boa Esporte recebe o ​Cruzeiro, no Estádio “Melão”, pela 2ª fase da Copa do Brasil. O Boa chegou ao confronto após bater o Vilhenense-RO, enquanto a Raposa venceu o São Raimundo-RR. Os dois times largam de maneira igual no confronto e quem conseguir a vitória no tempo regulamentar avança para a próxima fase. O empate leva a decisão para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Boa Esporte x Cruzeiro Motivo: 2ª fase da Copa do Brasil Data: 04/03/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio “Melão”, em Varginha (MG) Árbitro Marcelo de Lima Henrique (RJ) Onde assistir: SporTV e Globo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Boa Esporte não faz uma boa temporada e chega ao confronto com um péssimo retrospecto. Em 2020, o time comandado por Nedo Xavier tem 25% de aproveitamento, com 4 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória, em 8 partidas. O Boa avançou na Copa do Brasil após empate com o Vilhenense-RO – o regulamento dava o placar igual para o visitante – e ocupa apenas a 9ª posição no Campeonato Mineiro, com 6 pontos.

Do outro lado, o Cruzeiro começou o ano bem e surpreendeu em meio aos graves problemas que envolvem o clube. Porém, a Raposa entrou em queda e não vencia a quatro confrontos, com três empates e uma derrota. A fase ruim fez a liderança do estadual escapar e a pressão na equipe celeste aumentar. Ainda assim, o grupo de Adilson Batista larga como favorito na decisão nacional.

Provável Boa​ Renan Rocha; Yuri, Wesley, Henrique Moura, Ferreira; Caio Cesar, Carlinhos, Claudeci, Nonoca (Denilson), Léo Goteira, Jefferson.​ ​Provável Cruzeiro ​Fábio; Valdir, Léo, Arthur, João Lucas; Jadsom Silva, Machado, Pedro Bichalho, Mauricio, Everton Felipe, Marcelo Moreno.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Boa Esporte Cruzeiro​ ​Vilhenense 1 x 1 Boa (05/02) ​Cruzeiro 1 x 1 América-MG (09/02) ​Caldense 1 x 0 Boa (09/02) ​São Raimundo-RR 2 x 2 Cruzeiro (13/02) ​Boa 1 x 3 Villa Nova-MG (16/02) ​Patrocinense 1 x 1 Cruzeiro (16/02) ​Boa 3 x 0 URT (19/02) ​Tombense 2 x 0 Cruzeiro (20/02) ​Boa 1 x 1 Atlético-MG (01/03) ​Cruzeiro 2 x 1 Uberlância (01/03)

Em duelo mineiro, Boa Esporte e Cruzeiro decidem a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil e têm a premiação de R$1,5 milhão como meta. A Raposa ainda pode receber mais R$500 mil de multa caso o Boa escale o meio-campista Nonoca na partida. O time que se classificar vai enfrentar o CRB-AL.