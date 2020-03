​Chuteira de Ouro – Como acabaria hoje a corrida pela artilharia da Europa?

Quem seria o ‘Chuteira de Ouro’ hoje? O futebol mundial parou e ainda não há certeza sobre o seu retorno, porém os artilheiros da Europa estavam a todo vapor quando a temporada foi suspensa e a disputa acirrada pela artilharia do Velho Continente dava um tom ainda mais especial ao esporte. O último ‘goleador máximo’ foi o craque ​Lionel Messi, com 36 gols marcados.

Até o momento, o ‘top 10’ de artilheiros da Europa na temporada 2019/2020 conta com gratas surpresas e algumas novidades, além dos “craques cativos” da disputa anual. Vale destacar que há critérios para equilibrar a briga e que cada liga nacional conta com um ‘peso’ para cada gol marcado. Os tentos marcados em torneio internacionais não entram na conta.

Dito isto, o décimo colocado entre os maiores goleadores do futebol europeu seria o belga Romelu Lukaku , da Internazionale de Milão, enquanto o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang , do Arsenal, ficaria na nona posição. Ambos marcaram 17 vezes e suas ligas – Campeonatos Italiano e Inglês, respectivamente – têm o mesmo ‘fator’: 2.

A lista seguiria com: os franceses Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Wissam Ben Yedder, do Monaco, na oitava e sétima posição. Os dois marcaram 18 gols na Ligue 1, que tem peso dois. A sexta e quinta colocação seria divindade entre o inglês Jamie Vardy, do Leicester City, e o argentino Lionel Messi, do Barcelona, com 19 bolas na rede cada – a La Liga também tem peso 2.

O ‘top 5’ esquenta ainda mais a disputa pela Chuteira de Ouro, tendo a sensação norueguesa Erling Haaland, do Borussia Dortmund, da Alemanha (fator 2), na quinta posição, com 25 gols marcados – mas 16 foram na Liga da Áustria (peso 1.5). O monstro português Cristiano Ronaldo vem logo em seguida (4º), com 21 gols marcados com a Juventus na Série A.

A “medalha de bronze” ficaria com o promissor Timo Werner, do RB Leipzig, que marcou 21 vezes na Bundesliga. Por sua vez, a “prata” ficaria com o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, com 25 gols marcados.

E, por fim, o italiano Ciro Immobile, da Lazio, surpreenderia a todos e ficaria com a Chuteira de Ouro 2019/2020, com 27 gols.