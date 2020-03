​Companheiro de Robinho fala sobre negociação do atacante com o Santos: “Tem o desejo”

Vai voltar para ‘casa’? Nesta quarta-feira (11), o lateral-direito Junior Caiçara concedeu uma entrevista ao Fox Sports e, entre outros assuntos, falou sobre o companheiro de equipe no Istanbul Basaksehir, Robinho, e da negociação entre o atacante o alvinegro praiano. “A gente sempre conversa, ele fala sobre o ​Santos”.

O lateral-direito iniciou a conversa falando sobre a carreira do Menino da Vila e da importância dele para o time turco. “Robinho é um nome importante do nosso time, já passou por grandes clubes. Jogador de vestiário, meu amigo. Convivência é a melhor possível, a gente é vizinho. Um cara bacana”, afirmou Caiçara, em exclusiva para a ​Fox Sports.

O camisa 80 também comentou sobre o interesse do atacante em retornar ao seu clube do coração. “Ele tem o desejo. O Santos é a casa dele, sempre foi. Sempre que ele passou por lá, foi feliz. Caso as coisas ocorram bem, tem uma grande possibilidade de ele voltar para o Santos”, disse.

Robinho deus do futebol é o maior acerto do santos na década! Pseudo-Pelé, não precisamos de zagueiros com um homem desse — claudio (@fromguaruja) March 11, 2020

Porém, Caiçara reforçou o ​impasse na negociação entre os envolvidos. “A realidade é que o Santos tem uma dívida com ele, que, inclusive, ele nunca colocou na Justiça para não causar nenhum mal-entendido da torcida, que ele é um cara mercenário, que quer pegar o dinheiro do Santos ou algo do tipo”, ponderou.

Por fim, o lateral explicou que Robinho não pretende entrar com uma ação contra o clube e que sonha em retornar à Vila Belmiro, mas que o débito precisa ser quitado. “Ele sempre deixou claro, a dívida tem que ser paga, mas ele acha que a melhor forma é conversando. Caso isso seja feito, acho que tem uma chance muito grande de ele voltar para o Santos na próxima janela. Caso contrário, eu não sei, acho difícil”, encerrou.