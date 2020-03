​Da dúvida à referência: Bruno Nazário se consolida no Botafogo

Reforço 2020! O meio-campista Bruno Nazário foi contrato pelo ​Botafogo no começo deste ano e era visto como uma grande incógnita, porém, o camisa 10 tem conquistado espaço e confiança no elenco de Paulo Autuori, e mostrado que pode ser uma boa opção no eventual retorno da temporada.

Em fase de retomada da carreira, o meia de 25 anos tem afastado dúvidas após os oito meses de inatividade da temporada passada com a camisa do Athletico-PR. O atleta se recuperou de grave lesão no joelho e tem sido bastante atuante no meio de campo do Glorioso.

Conforme informações do ​LANCE!, o meia foi um dos nomes mais importantes desta largada do alvinegro carioca e foi decisivo enquanto esteve em campo. Até o momento, Nazário disputou 10 partidas, todas como titular, marcou 3 gols no Campeonato Carioca e botou a bola na rede que ajudou o Botafogo a avançar na Copa do Brasil.

Para além da bola no fundo do gol, o meio-campista tem se mostrado essencial no setor de armação e criação do time de General Severiano, tendo distribuindo 18 assistências para finalização e obtendo 86,5% de aproveitamento nos passes – 212 certos de 245 tentativas. O meia também tem os cruzamentos e lançamentos como pontos de destaque.

A princípio, os torcedores do clube imaginavam que Nazário perderia a titularidade com a confirmação de chegada do japonês Keisuke Honda, mas a boa atuação da dupla contra o Bangu mostrou que é possível manter os dois em campo ao mesmo tempo.

Esse papo de que Bruno Nazário e Honda não podem jogar juntos é furado, eles não só podem, como devem jogar juntos porque tecnicamente são 2 dos melhores jogadores do time. — Botafogo Hinchas (@botafogohinchas) March 16, 2020

A formação, com Honda centralizado e Bruno Nazário aberto na direita, não deve ser a única alternativa de Autuori. Os dois meias-atacantes dão mais opções ao treinador e aumentam as possibilidades de mexida no limitado elenco do Botafogo. Sem previsão de retorno do futebol, não é possível saber como o comandante vai manter o time, mas um esboço já foi traçado.