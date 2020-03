​Defensa y Justicia x Santos | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta terça-feira (03), o Defensa y Justicia recebe o ​Santos, no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. Atualmente, El Halcón vem se recuperando na temporada e espera largar com os três pontos dentro de casa para manter a invencibilidade em 2020, enquanto o Peixe tem passado por um momento complicado e tenta diminuir a pressão sobre o treinador Jesualdo Ferreira e diretoria.

​ O Defensa y Justicia chegou a Copa Libertadores de 2020 após ser vice-campeão da Superliga da Argentina (2018/2019). Os argentinos vivem um momento de recuperação após drástica queda e não perdem há mais de três meses. Atualmente, o El Halcón ocupa a 9ª colocação no Campeonato Nacional, mas soma nove partidas de invencibilidade e tem o ‘fator casa’ como peça-chave nesse processo de retomada e consolidação.

Do outro lado, o Santos passa por uma ​fase turbulenta, com o treinador Jesualdo Ferreira com “um pé fora do clube” e a diretoria fortemente pressionada. A equipe tem apenas 50% de aproveitamento em 2020 e o baixo nível de atuação no Paulista preocupa os torcedores. A expectativa agora é amenizar a crise e largar bem no principal torneio da América do Sul.