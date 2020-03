​É do Galo! Sem espaço com Jesus, atacante do Flamengo é emprestado ao CRB

Reforços e mais reforços… Neste domingo (15), o CRB anunciou a contratação do atacante Bill, do ​Flamengo. O atleta de 20 anos chega por empréstimo até o final da temporada, sem o valor de passe fixado. Os alagoanos vão arcar integralmente com os salários do jogador.

Foto: Reprodução / Flamengo

De acordo com o ​GloboEsporte.com, o estilo da negociação é semelhante ao do ponta ​Yuri César, que foi emprestado ao ​Fortaleza, e a expectativa é dar mais minutos e oportunidades aos garotos que não teriam espaço no rubro-negro. Bill foi integrado ao novo elenco e já participa de atividades com os companheiros.

Inacreditável um garoto como o Yuri César e o Bill saírem do Flamengo enquanto o Lincoln tá lá — brunoᶜʳᶠ (@brunnin_crf) March 16, 2020

Até o momento, o atacante não teve muitas oportunidades no Flamengo apesar de ter tido boas atuações e também conta com passagem pela Ponte Preta. Bill disputou 14 partidas e marcou dois gols como profissional e a projeção é que tenha mais tempo em campo no CRB.

Recentemente, o Mais Querido emprestou Yuri César e Vitor Gabriel, além de ter vendido em definitivo o meia-atacante Luiz Henrique. O jovem Lucas Silva segue como ‘negociável’ e a diretoria espera uma boa oportunidade de negócio pelo garoto.