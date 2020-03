​Em nota oficial, Grêmio bate o martelo sobre treinamentos em meio à pandemia

Na noite desta segunda-feira (16), o ​Grêmio anunciou um conjunto de medidas de segurança para auxiliar na contenção do coronavírus – COVID-9. O plano entra em ação a partir desta terça-feira e tem como objetivo minimizar ao máximo os riscos de contágio de “profissionais, funcionários e demais pessoas colaboradores”.

Em ​nota oficial, o Imortal informou como o clube vai funcionar durante o período em que os campeonatos estaduais, nacionais e internacionais estiverem paralisados. Os elencos profissionais masculino e feminino seguirão normalmente – mediante protocolo de saúde e segurança –, enquanto as categorias de formação serão suspensas até o dia 31 de março.

O clube também comunicou: “dispensa compulsória até o dia 31 de todos os funcionários que estejam enquadrados nas seguintes faixas de risco: idade acima de 65 anos, gravidez e portadores de doenças crônicas”. As áreas administrativas do clube funcionarão em um ‘sistema híbrido’, com home office, compensáveis e/ou atividades presenciais.

Por fim, o Grêmio ressaltou que segue atento ao cenário do mundial e que novas medidas poderão ser adotadas. As Lojas Grêmio Mania Arena e Centro vão seguir com suas atividades de rotina.