​EURO 2020 – Tudo o que você precisa saber sobre o torneio

O Velho Continente vai parar! As seleções europeias têm se preparado há quatro anos e estão dispostas a tirarem o título de campeão europeu das mãos de Portugal. Há exatos 99 dias da Eurocopa 2020, os representantes de cada um dos 24 participantes estão a todo vapor e ansiosos para a 60ª edição do torneio continental. A Euro vai ter 12 países sede e diversos candidatos à conquista, com a França em alta, a Alemanha em reformulação, a Inglaterra em busca de alternativas e tantos outros esquadrões poderosos. Confira abaixo detalhes da competição.

Competição Eurocopa 2020 Período 12 de junho a 12 de julho Anfitriões Alemanha, Azerbaijão, Dinamarca, Escócia, Espanha, Holanda, Hungria, Inglaterra, Irlanda, Itália, Romênia e Rússia. Cidades e Estádios Alemanha: Munique – Football Arena Munich

Azerbaijão: Baku – Estádio Olímpico de Baku

Dinamarca: Copenhague – Parken Stadion Escócia: Glasgow – Hampden Park Espanha: Bilbao – Estádio de San Mamés Holanda: Amsterdã – Johan Cruijff Arena Hungria: Budapeste – Puskás Arena Inglaterra: Londres – Wembley Stadium Irlanda: Dublin – Dublin Arena Itália: Roma – Estádio Olímpico de Roma Romênia: Bucareste – Arena Nacional de Bucareste Rússia: São Petersburgo – Estádio de São Petersburgo Onde assistir Globo, SporTV e GloboEsporte.com

GRUPOS, TABELA E FÓRMULA DE DISPUTA

A fase de grupos é formada por 6 chaves (A, B, C, D, E e F) e as Seleções se enfrentam dentro do próprio grupo, com os dois primeiros colocados de cada uma deles e mais quatro ‘melhores terceiros’ avançando para as oitavas de final, quartas, semifinais e final – todas as etapas são em partida única, com prorrogação e pênaltis.

Vale destacar que as duas últimas fases (semifinais e final) serão disputadas em Wembley, em Londres, na Inglaterra. Grupo A Itália, País de Gales, Suíça e Turquia 1ª rodada Turquia x Itália (12/06) e País de Gales x Suíça (13/06) 2ª rodada Turquia x País de Gales (17/06) e Itália x Suíça (17/06) 3ª rodada Itália x País de Gales (21/06) e Suíça x Turquia (21/06)

Grupo B Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia 1ª rodada Dinamarca x Finlândia (13/06) e Bélgica x Rússia (13/06) 2ª rodada Finlândia x Rússia (17/06) e Dinamarca x Bélgica (18/06) 3ª rodada Finlândia x Bélgica (22/06) e Rússia x Dinamarca (22/06)

Grupo C Áustria, Holanda, Ucrânia e vencedor da chave 4 1ª rodada Áustria x Vencedor D (14/06) e Holanda x Ucrânia (14/06) 2ª rodada Ucrânia x Vencedor D (18/06) e Holanda x Áustria (18/06) 3ª rodada Ucrânia x Áustria (22/06) e Vencedor D x Holanda (22/06)

Grupo D Croácia, Inglaterra, República Tcheca e vencedor da chave 3 1ª rodada Inglaterra x Croácia (14/06) e Vencedor C x República Tcheca (15/06) 2ª rodada Croácia x República Tcheca (19/06) e Inglaterra x Vencedor C (19/06) 3ª rodada Croácia x Vencedor C (23/06) e República Tcheca x Inglaterra (23/06)

Grupo E Espanha, Polônia, Suécia e vencedor da chave 2 1ª rodada Polônia x Vencedor B (15/06) e Espanha x Suécia (15/06) 2ª rodada Suécia x Vencedor B (19/06) e Espanha x Polônia (20/06) 3ª rodada Suécia x Polônia (24/06) e Vencedor B x Espanha (24/06)

Grupo F Alemanha, França, Portugal e vencedor da chave 1 1ª rodada Vencedor A x Portugal (16/06) e França x Alemanha (16/06) 2ª rodada Vencedor A x França (20/06) e Portugal x Alemanha (20/06) 3ª rodada Portugal x França (24/06) e Alemanha x Vencedor A (24/06) DESTAQUES E JOGOS PARA FICAR DE OLHO A Eurocopa conta com boa parte dos principais jogadores do mundo, como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Griezmann, Hazard, Modric, Toni Kroos e tantos outros ‘monstros’ da atualidade. O torneio do continente europeu é um verdadeiro palco de craques e grandes seleções na busca pelo mesmo objetivo: o título de “Melhor Seleção da Europa”. A jornada é difícil e começa mais complicada para os integrantes do Grupo F: Alemanha, França e Portugal, além do Vencedor A, devem chamar a atenção no torneio e proporcionar verdadeiros espetáculos. REPESCAGEM ​ Os últimos integrantes da Eurocopa 2020 chegam através de pequenas disputadas em mata-mata, com semifinal e final em confronto único, sendo que o “campeão” de cada grupo fica com a vaga na Euro. Confira: Vencedor A Bulgária x Hungria / Islândia x Romênia Vencedor B Bósnia x Irlanda do Norte / Eslováquia x Irlanda Vencedor C Noruega x Sérvia / Escócia x Israel Vencedor D Geórgia x Belarus / Macedônia x Kosovo

Os últimos quatro participantes da Euro 2020 vão ser definidos em partidas que acontecerão entre os dias 26 e 31 de março.