​Famoso por feito na Copa de 2014, goleiro volta a brilhar nos pênaltis em situação inusitada

Garrafa de água sagrada! Nesta quarta-feira (04), o Tottenham foi eliminado nos pênaltis para o modesto Norwich City na Copa da Inglaterra e uma situação ‘inusitada’ envolvendo o goleiro Tim Krul chamou a atenção das pessoas que acompanhavam ao duelo das oitavas de final do torneio inglês.

A noite não era dos Spurs e o arqueiro dos Canários estava decidido a conquistar a classificação para a próxima fase da competição. A partida acabou 1 a 1 no tempo regulamentar e persistiu na prorrogação. O holandês foi crucial para segurar o placar e na marca da cal garantiu – com uma ajudinha – a vaga ao agarrar dois pênaltis.

Tim Krul ficou famoso por ser o goleiro reserva, que defendia cobranças de pênalti, da Seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2014. O arqueiro de 1,93m tinha a confiança do treinador Van Gaal e entrou nas quartas de final do mundial “apenas” para defender o seu país na linha da meta. Na oportunidade, o paredão fez duas defesas e levou a equipe para a semifinal contra a Argentina.

A história mostra e o camisa 1 é realmente um defensor de pênaltis, porém, o que chamou a atenção na disputa contra o Tottenham foi uma “garrafa de água” com o nome de cada jogador e o canto de preferência dos adversários. A quantidade de vezes em que o goleirão foi se “hidratar” incomodou, mas o resultado veio: mais duas defesas para a conta e classificação para as quartas de final.