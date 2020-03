​Flamengo x Portuguesa-RJ | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Neste sábado (14), o ​Flamengo recebe a Portuguesa-RJ, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio – o 2º turno do Campeonato Carioca. Atualmente, o rubro-negro lidera o Grupo A, com 6 pontos, enquanto a Lusa ocupa a vice-liderança com 3 pontos somados. Em virtude da pandemia de coronavírus, a partida pode acontecer com portões fechados, porém, a decisão final ainda não foi tomada e cabe ao Governo do Estado e à Secretaria Estadual de Saúde decidirem – informação do ​Jornal Extra – os ingressos seguem à venda.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR​



​

Ficha técnica: Flamengo x Portuguesa-RJ Motivo: 3ª rodada da Taça Rio – 2º turno do Campeonato Carioca Data: 14/03/2020 Hora: 18h00 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (BR) Árbitro Mauricio Machado Coelho Junior Onde assistir: Sem transmissão televisiva*

*O Flamengo não entrou em acordo com a Rede Globo e, por isso, não tem os seus jogos do Campeonato Carioca transmitidos na TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES