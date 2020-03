​Ibrahimovic se aproxima de aposentadoria, mas time da Série C tenta adiar fim da ‘era’

O adeus de uma lenda? Aos 38 anos, Zlatan Ibrahimovic tem encarado a aposentadoria cada vez mais de perto e a possibilidade de o craque do Milan ‘pendurar as chuteiras’ no final da temporada nunca foram tão palpáveis. As chances são reais e o sueco deve embarcar em uma carreira de gestão esportiva.

Ibra estava no LA Galaxy, dos Estados Unidos, mas acertou o seu retorno ao futebol italiano no começo deste ano e teve boas atuações, marcando 4 gols em 10 partidas, entretanto, não conseguiu ter uma sequência maior pela suspensão ‘temporária’ do esporte mundial devido à pandemia de coronavírus.

Para além da interrupção da temporada, o craque tem um contrato curto, até 30 de junho, com opção de prorrogação até 2021. Contudo, o camisa 21 pode não querer estender o vínculo e dar adeus mais cedo aos gramados. A informação é do jornal Gazzeta Dello Sport, da Itália, enquanto o Mirror, da Inglaterra, reforça que o craque deve se tornar treinador.

Ídolo, o monstro sueco marcou 56 vezes em 85 partidas em sua primeira passagem no San Siro e foi um dos principais responsáveis pelo último título do Milan da Série A, na temporada 2010/2011. Contudo, o desejo de encurtar a sua segunda caminhada no rubro-negro se deve, também, a recente demissão do diretor de futebol Zvonimir Boban.

Zlatan Ibrahimovic ainda não esboçou nenhum anuncio oficial de uma eventual aposentadoria, mas, caso o sueco confirme a despedida, o feito vai marcar o fim de uma das carreiras mais espetaculares deste século, tendo encantado e conquistado muito por gigantes do futebol mundial.

Em 1999, o atacante dava seus primeiros passos no futebol sueco, no Malmo, e mais tarde atuaria por Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United. No total, Ibra conquistou 11 troféus em quatro países diferentes, excluindo os revogados pelo escândalo de Calciopoli, além de ter se tornado um dos maiores jogadores da história de seu país, marcando 62 gols com a camisa da Suécia entre 2001 e 2016.

Ligação com o AC Monza

O craque Ibrahimovic e várias pessoas ao redor do mundo podem pensar que o atacante vai se aposentar no final da temporada, mas o Associazione Calcio Monza da Série C não concorda e pretende adiar os planos do sueco. O modesto clube é ambicioso e sonha alto.

A pequena equipe italiana fica sediada na cidade de Monza, na região da Lombardia, a menos de 16 KM de distância de Milão e é mais conhecida pelas corridas de Fórmula 1 do que pode futebol. Porém, os ex-dono do Milan, Silvio Berlusconi, o ex-chefe-executivo do rubro-negro, Adriano Galliani, e o ex-meio-campista Cristian Brocchi esperam mudar esse quadro.

Em dezembro de 2019, conforme o Sport Mediaset, Galliani fez uma jogada ambiciosa para contar com Zlatan após o craque anunciar que não seguiria na América do Norte, mas não obteve êxito. O ex-jogador e agora técnico Brocchi falou que a equipe deve pensar grande e acreditar. “É errado os fãs sonharem com a chegada de Ibra? Eu acho que só há uma coisa errada: pensar que não é possível”, destacou.