​Internacional x Universidad Católica | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta terça-feira (03), o ​Internacional recebe o Universidad Católica-CHI, no Beira-Rio, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Em meio ao processo de adaptação ao treinador Eduardo Coudet e mudanças internas, o Colorado oscilou, lutou e após duas fases chegou a fase de grupos do principal torneio da América do Sul. Por sua vez, Los Cruzados também trocaram de técnico, mas avançaram diretamente para a atual fase da competição e têm um trabalho mais consolidado.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Internacional x Universidad Católica Motivo: 1ª rodada Grupo E – Copa Libertadores Data: 03/02/2020 Hora: 19h15 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (BR) Árbitro Ángel Arteaga (VEN) Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em fase de reformulação, o Internacional superou duas fases de “Pré-Libertadores” e conseguiu chegar a tão sonhada fase de grupos. O Colorado ainda procura sua equipe ideal e chega à estreia com 66.66% de aproveitamento e oscilações, inclusive no Campeonato Gaúcho. O time comandado por Eduardo Coudet tem expectativa de manter o ‘fator casa’ das etapas anteriores e largar com três pontos na estreia. Do outro lado, o Universidad Católica vive um ótimo momento e não perde há 8 partidas, sendo seis vitórias e dois empates. Em janeiro, o time foi eliminado nos pênaltis para o Colo Colo, na Copa do Chile, mas não sentiu o impacto e segue bem no ano. Atualmente, Los Cruzados lideram o Campeonato Chileno e tentam defender o título conquistado na temporada passada. Provável Internacional Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Musto, Edenílson, Marcos Guilherme, Boschilia, Guerrero. Provável Universidad Católica Dituro; Rebolledo, Kuscevic, Huerta, Parot; Pinares, Saavedra, L. Aued; Fuenzalida, E. Puch, Zampedri. ÚLTIMOS CINCO JOGOS