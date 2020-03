​Jorge Jesus em outro clube brasileiro? Mister revela porque não aceitou outras equipes

Sucesso absoluto no ​Flamengo, Jorge Jesus revela que outros clubes brasileiros o procuraram antes dele assinar com o rubro-negro carioca. O Mister também explicou os motivos que o fizeram não ‘acertar’ com essas equipes e qual foi o diferencial para aceitar o Mais Querido.

Em participação no programa Jogo Sagrado, do Fox Sports, o português disse que o ​Vasco foi o primeiro clube do Brasil a conversar com ele, mas afirmou que o cruzmaltino não tinha ‘ideia’ sobre os seus vencimentos. “Não digo que seria impossível, mas não havia muita noção dos meus números salariais em Portugal”, comentou Jorge Jesus.

Não consigo entender como alguém q pensou em Jesus, terminou com o Abel. Esse campelo é doido mesmo kkkkkk — Mauricio Moreira (@MauricioMT09) March 10, 2020

​​

Em seguida, o Mister falou que o ​Atlético-MG também o procurou, mas que o projeto não o agradou. “Conversamos (com o Galo), mas não era o que eu queria. Sem querer ofender, mas eu pensava em uma equipe que poderia disputar título”, declarou.

Falou a verdade com o elenco q o galo tava não tinha condições de disputar mesmo n. — Iago _henrique_ (@IagoHen09649638) March 10, 2020

Jorge Jesus veio ao Brasil em maio da temporada passada e chegou a assistir à partida entre o alvinegro mineiro e o rubro-negro carioca. À época, para observar o time do Atlético. O Mister entrou no radar do Flamengo após Abel Braga entregar o cargo.

Ambicioso, o Mister não veio ao ‘país do futebol’ passear – o seu projeto pessoal era conquistar espaço e brigar por ‘coisas grandes’. A oportunidade de treinador um clube estruturado, com boa saúde financeira e um grande elenco, além da possibilidade de indicar nomes, chamaram a sua atenção. “Depois, apareceu o Flamengo e foi fácil”, declarou.