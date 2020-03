​Jorge Jesus rebate declaração de presidente do Corinthians: “60 dias já foram”

Alfinetou! A primeira participação de Jorge Jesus em um programa de televisão brasileiro rendeu muito debate. O técnico falou sobre propostas de ​outros clubes do país, possível negociação com o Benfica, elenco do Flamengo, histórias de sua vida pessoal e profissional, e muito mais no Jogo Sagrado, da Fox Sports.

Em meio ao ‘bate-papo’ na noite desta segunda-feira (9), o Mister comentou sobre declaração do presidente do ​Corinthians, Andrés Sanchez, em julho da temporada passada e disse que estava há pouco tempo no Brasil quando ouviu o depoimento. “Os 60 dias já foram e eu ainda estou aqui”, falou o treinador, em tom de brincadeira.

Em 2019, Andrés Sanchez ‘duvidou’ do futuro de Jorge Jesus à frente do ​Flamengo. “Nós brasileiros temos um defeito que é falar bem dos outros e mal de nós. No dia que o Jorge Jesus perder uma Copa do Brasil ou uma Libertadores e invadirem o CT… Brasil é outro mundo”, disse o gestor no mesmo programa de TV.

Jorge Jesus jantou o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. — Diego Araujo (@DiegoAraujo1990) March 10, 2020

​​

O português e sua comissão técnica chegaram ao Flamengo em junho do ano passado e ao longo desses nove meses conquistaram cinco títulos e têm ​80% de aproveitamento no rubro-negro carioca. O clube e o treinador conversam por ​renovação contratual – o primeiro sinal do Mister foi positivo.