​Junior Barranquilla x Flamengo | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta quarta-feira (04), Junior Barranquilla e ​Flamengo se enfrentam, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia, pela estreia dos clubes no Grupo A da Copa Libertadores. Atualmente, os Tiburones não conseguiram retornar ao ritmo da temporada e ocupam apenas a 4ª posição no Campeonato Colombiano, enquanto o rubro-negro carioca segue ‘frenético’ e enfileirando troféus.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Junior Barranquilla x Flamengo Motivo: 1ª rodada Grupo A – Copa Libertadores Data: 04/03/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia Árbitro Alexis Herrera (VEN) Onde assistir: SporTV e Globo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Junior Barranquilla vive um momento de oscilações e ainda não conseguiu se firmar no Campeonato Colombiano. Em 2020, os Tiburones disputaram 7 partidas, ganharam 3, empataram outras 3 e perderam uma. O time comandado por Julio Comesaña tem encontrado dificuldades para chegar ao gol adversário e marcou apenas sete vezes na temporada, tendo passado em branco em três compromissos. O time tem conseguido bom aproveitamento em casa e deve utilizar isso contra os brasileiros.

Do outro lado, o Flamengo chega à Copa Libertadores em um ​outro parâmetro, mais respeitado e temido do que em 2019. Atual campeão, o rubro-negro manteve praticamente todo o elenco da última temporada e ainda reforçou o grupo com ótimas opções para o treinador Jorge Jesus. A equipe mantém o ritmo agressivo e imponente do ano passado e já conquistou três taças, sendo a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara.

​Provável Junior Viera; Piedrahita, Viafara, Mera, Fuentes; C. Angulo, Moreno, Sanchez, Hinestroza, Borja, Gutierrez.​ ​Provável Flamengo ​Diego Alves; João Lucas, Gustavo Henrique, Leo Pereira, Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta; Pedro, Gabigol.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Junior Barranquilla Flamengo​ ​Junior 1 x 0 Ind. Medellin (01/02) ​Flamengo 3 x 0 Athletico (16/02) ​Santa Fé 3 x 1 Junior (08/02) ​Del Valle 2 x 2 Flamengo (19/02) ​Junior 0 x 0 Once Caldas (16/02) ​Boavista 1 x 2 Flamengo (22/02) ​Tolima 0 x 0 Junior (23/02) ​Flamengo 3 x 0 Del Valle (26/02) ​Junior 3 x 2 Jaquares de Cordoba (28/02) ​Cabofriense 1 x 4 Flamengo (29/02)

O Flamengo é cotado como um dos grandes favoritos ao título e consequentemente a avançar na fase de grupos. O rubro-negro carioca ainda vai enfrentar, além do Junior Barranquilla, os equatorianos Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle pelo Grupo A da Copa Libertadores da América.