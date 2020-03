​Manchester United demonstra interesse em meia do Atlético de Madrid; Pogba entra na ‘jogada’

O Manchester United demonstrou interesse no meio-campista Saúl Ñiguez, do Atlético de Madrid. O atleta de 25 anos e o clube espanhol não entraram em acordo por uma renovação contratual e os Red Devils podem aproveitar do impasse na negociação.

Saúl Ñiguez tem vínculo com os Colchoneros até 2026, porém, os espanhóis ofereceram um aumento salarial para manter o meia ‘feliz’ e cumpra o ao menos o tempo previsto no contrato. As tratativas entre clube e jogador começaram no final da temporada passada, mas não caminharam.

O atual acordo, assinado em julho de 2017, detém uma cláusula de liberação de 150 milhões de euros (cerca de R$ 840 milhões). O valor era considerado seguro e o Atlético acreditava que nenhum clube investiria tão quantia em um atleta, porém, a “onda Neymar” alavancou os preços das negociações nos últimos anos e os novos preços colocam Ñiguez como ‘opção de mercado’.

Ciente do atual contexto, os Colchoneros passaram a investir em um aumento salarial significativo para manter o meia com a cabeça na Espanha, mas, conforme o Mundo Deportivo, as conversas foram interrompidas. Os representantes do jogador pedem mais dinheiro para manter o Saúl na equipe espanhola e ‘sugeriram’ que o United estaria pronto para uma investida.

Os rumores envolvendo o time inglês e o meia espanhol não são novos no Velho Continente, inclusive havia indícios de que os Red Devils estavam monitorando o impasse na tratativa do jogador com o Atlético e iriam efetivar uma proposta no começo deste ano. A princípio, o United larga na frente, mas outros clubes também têm interesse no atleta.

Contudo, o negócio não é simples e dificilmente o United vai investir 150 milhões em Saúl Ñiguez, considerando que os ingleses têm outros nomes em mente. Porém, uma eventual negociação de Paul Pogba pode abrir espaço para uma negociação com cifras mais altas – o meio-campista não deve seguir em Manchester no final da temporada.

De acordo com o jornal britânico The Sun, os ingleses e o francês entraram em um consenso e o mais provável é de que Pogba mude de ares no verão europeu. O United estaria disposto a flexibilizar em uma eventual conversa pela transferência do jogador e teria aceito reduzir a pedida para 100 milhões de euros para se desfazer do meia.

Agora o clube espera o final da temporada para saber quem tem o real interesse em ​Pogba. Em outros momentos, Real Madrid e Juventus chegaram a iniciar conversas com o Manchester United, mas os 180 milhões de euros de multa impossibilitavam o negócio. O cenário é outro e muito mais favorável, com Pogba em baixa e fortemente criticado.

Os negócios estão indiretamente conectados e 100 milhões de euros de Pogba pode ser o montante que faltava ao United para investir em Saúl Ñiguez.