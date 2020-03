​Mercado da Bola | Possíveis contratações, especulações e rumores na primeira semana de março

O vai e vem da bola… Os times brasileiros seguem de olho no mercado na busca por reforços para o restante da temporada. Sem muito dinheiro em caixa, os clubes esperam aproveitar oportunidades e, de preferência, manter os seus elencos “intactos”, além de adiantar negociações para o meio do ano. Confira abaixo os rumores, transferências e negociações…

Pedrinho – Benfica

A novela parece caminhar para o fim. Em ​nota, o Corinthians anunciou que o meia-atacante Pedrinho não atua pelo clube neste fim de semana por negociação com o Benfica, de Portugal. O camisa 10 deve ir à Portugal para realizar exames médicos e acertar últimos detalhes da negociação. A transação gira em torno de 20 milhões de euros (R$ 94 milhões).

Daniel Muñoz – Palmeiras

A bola da vez! O ​Palmeiras tem interesse no lateral-direito Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, e não pretende abrir mão do jogador. A negociação é considerada complicada, mas a diretoria negocia uma forma de ‘driblar’ os empecilhos e acertar com o colombiano de 23 anos.

Jean – Cruzeiro

Sem espaço no Palmeiras, Jean acertou com o ​Cruzeiro por empréstimo de um ano. O atleta não estava nos planos da comissão técnica e chega para integrar o elenco celeste.

Charles Aránguiz – Internacional

Em busca de reforços pontuais, o ​Internacional fez uma proposta ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, pelo chileno Charles Aránguiz. O meio-campista teve uma boa passagem pelo Colorado e é bem visto no clube. O negócio ainda está no começo, mas o desejo é antigo.

Elias – Livre no Mercado

Sem clube há mais de um mês, Elias tem sido pouco ventilado no mercado, mas segue treinando individualmente e está apto para voltar aos gramados. Recentemente, o ex-volante do Atlético rejeitou três propostas. A ​expectativa é por uma grande oferta.