​Mike Arteta mostra ‘porta de saída’ para 6 jogadores do Arsenal

Em recuperação do novo coronavírus, Mikel Arteta estuda reformulação do elenco do Arsenal e tem selecionado os jogadores que seguirão no plantel alvirrubro na próxima temporada. O técnico acredita que é preciso remodelar o grupo para deixar a equipe mais competitiva e regular.

De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, o treinador está determinado a reduzir o elenco e cortar nomes sem protagonismo dentro do grupo. Até o momento, seis jogadores entraram na lista de ‘negociáveis’ e devem deixar os Gunners no final da temporada.

A ideia de Arteta é deixar no plantel somente os atletas que têm papel de destaque ou que podem acrescentar no futuro, além de abrir espaço para novos nomes. O treinador tem apenas três meses à frente do Arsenal, mas, após observação, acredita que é preciso remodelar o plantel para conseguir entrar na briga por títulos.

Consciente, o espanhol sabe que para deixar o elenco “do seu jeito” vai precisar abrir mão de algumas peças importantes e renomadas, como do meia-atacante Mesut Özil e do centroavante Pierre-Emerick Aubameyang. O técnico acredita que é o momento de dar um passo à frente e deixar o passado para trás para arrumar espaço e dinheiro para contratações.

A lista também conta com nomes de menos prestígio diante dos torcedores e atletas que não renderam o esperado no Emirates Stadium, como dos meio-campistas Henrikh Mkhitaryan e Matteo Guendouzi, do zagueiro Sokratis Papastathopoulos e do garoto Ainsley Maitland-Niles. A tendência é de que esses jogadores defendam outras cores na próxima temporada.

Contudo, o negócio não parece tão simples quanto o planejado: os jogadores da lista têm contratos em vigor e recebem altos salários. A tarefa para encontrar equipes dispostas a arcar com tão “pacote” não deve ser fácil, entretanto, o Arsenal pode facilitar em uma eventual negociação e consequentemente receber menos do que o esperado.