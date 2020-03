​Novo Galo? 3 mudanças que Sampaoli já fez no Atlético-MG

Neste sábado (14), o Atlético-MG venceu por 3 a 1 o Villa Nova, em Castor Cifuentes, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli à frente do Galo e também de mudanças aplicadas pelo argentino na equipe. Sem tempo ‘livre’, o treinador teve apenas uma semana para treinar o time antes de seu primeiro compromisso oficial, porém, já foi possível notar o trabalho do ex-Santos, especialmente na postura e no estilo de jogo alvinegro. Confira:





Time ja melhorou bastante, mas ainda tem mto p evoluir. — enrique jacob ᶜᵃᵐ (@Enrique77BR) March 15, 2020

Rafael ‘na meta’



​(Foto: Divulgação / Bruno Cantini-CAM)

Recém-chegado, o goleiro Rafael também fez sua estreia no Atlético e logo como titular. Sem Victor, o camisa 32 ganhou a vaga do garoto Michael, que vinha começando entre os onze iniciais. Em entrevista no final da partida, o paredão se mostrou satisfeito com sua participação e com o coletivo. “Foi o primeiro passo de uma grande caminhada”, afirmou em rede social.

Goleiro ‘bola’

( Foto: Reprodução / Atlético Mineiro)

Além de ser titular, Rafael foi bastante exigido com os pés ao longo do confronto e mostrou estar apto para cumprir tal tarefa. A participação do goleiro na ‘distribuição’ do jogo é uma das marcas dos trabalhos de Sampaoli e, diferente do curto tempo em que o time foi comandado pelo venezuelano Rafael Dudamel, os arqueiros vão ter que apresentar capacidade também com a bola no chão.

Troca de passes e intensidade

O Atlético-MG ainda tem muito o que melhorar, mas já demostrou um caminho com Jorge Sampaoli. O argentino gosta de intensidade e flexibilidade e essas duas características ficaram bastante claras em sua estreia, com o Galo sempre saindo com a bola nos pés e evitando o ‘chutão’ a todo custo. O estilo ainda deve ser ‘afinado’, mas o time mostrou um esboço.