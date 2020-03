​O que é o toilet paper challenge? Nova moda entre os craques da ‘quarentena’

A pandemia de ​coronavírus tem afetado o mundo inteiro e o futebol não fica isento dessa triste realidade e também ‘parou’. Porém, os craques não largam o vício da bola e têm encontrado uma alternativa inusitada para não deixar a pelota encostada: o “toilet paper challenge” ou “desafio do papel higiênico”.





O objetivo da brincadeira é simples: fazer malabarismo com um rolo de papel higiênico e ser o mais criativo possível. O challenge logo caiu nas graças dos adeptos dos mais diversos esportes e tem sido um passatempo durante o período de quarentena. Confira o talento do craque Óliver Torres Muñoz, do Sevilla:





Francesco Totti, craque e eterno ídolo da Roma, também entrou nessa:

O período em casa não tem sido fácil e a alta demanda de papel higiênico tem acabado com os estoques ao redor do mundo… e a brincadeira, apesar de divertida, não tem sido colaboradora dessa campanha. Assim, vale ressaltar que os outros seres humanos também precisam cuidar da higiene pessoal. Então, fique em casa e só compre o necessário para o período que for ficar em quarentena.