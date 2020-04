​O que esperar de Ramon Menezes, novo técnico do Vasco

O Vasco surpreendeu e deixou os entusiastas dos técnicos estrangeiros decepcionados ao anunciar o ​ex-atacante Ramon Menezes como novo treinador do alvinegro para restante da temporada. Ídolo, o jovem comandante vai ter o experiente Antonio Lopes como coordenador técnico. A dupla vai ter muito trabalho pela frente, mas a proposta é boa.

Ramon tem 47 anos e muita história em São Januário, tendo participado, como jogador, da conquista de sete títulos com a camisa do clube e ter muita identificação com o ​Gigante da Colina. O ex-atacante, no entanto, ainda caminha para se firmar como treinador e vai precisar de tempo para se adaptar – período em que Lopes deve ser ainda mais importante.

(Foto: Carlos Gregório / Vasco)

Inexperiente, mas promissor. O novo treinador não teve um começo empolgante à beira dos gramados e não era o ​‘esperado’, mas pode ser o ‘necessário’. Ramon mostrou potencial e personalidade por onde passou – Joinville, Anápolis, Guarani e Vasco (seja como auxiliar ou técnico) – e, caso consiga trabalhar, pode dar resultados.

Para além das quatro linhas, Ramon vai ser importante, também, para a reestruturação financeira da equipe. O Vasco pecou muito nos últimos anos com treinadores e mentalidades ultrapassadas. O momento chegou e o clube soube mudar a chave. A escolha de um técnico mais barato, mas com história, talento e reconhecimento dentro da equipe, pode ser o caminho que faltava.

A escolha do Ramón é bem melhor que trazer de volta o Zé Ricardo. Ramon está no Vasco desde 2019 e sabe que não dá pra se preocupar com o mês ter 90 dias na Colina. E tem uma coisa que gosto em treinadores que é história no Vasco. — Renner Monnerat (@rennermonnerat) March 30, 2020

Em resumo, sem dinheiro, o Vasco não poderia ousar e buscar outro medalhão, seja brasileiro ou não. A realidade financeira do clube não permite e a consciência de escolher Ramon Menezes para comandar a equipe deve ser vista – independentemente dos resultados – como um ponto positivo. A decisão deve fazer bem a longo prazo.