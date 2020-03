​O que esperar do Santos na Libertadores?

Nesta terça-feira (03), o ​Santos visita o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na Argentina, às 19h15 (de Brasília), pela estreia no Grupo G da Copa Libertadores. Em baixa, o Alvinegro Praiano não começou bem a temporada dentro e fora de campo e larga no principal torneio da América do Sul como uma ‘incógnita total’.

pra cima peixão! não nos decepcione — geovana (@coutinhosfc) March 2, 2020

Atualmente, o Peixe vive em uma densa turbulência e tem poucas certezas sobre o seu futuro, com o treinador Jesualdo Ferreira balançando no cargo e a forte pressão sobre o presidente José Carlos Peres. O clima na Baixada Santista não é bom, mas ganhou uma leva de tranquilidade após empate com o ​Palmeiras.

A situação na equipe praiana segue complicada, mas a leve evolução apresentada no clássico aumenta a esperança do torcedor alvinegro e alivia parte do congestionamento vivido no Santos. De todo modo, o Peixe precisa ir além dos 50% de aproveitamento de 2020 para conseguir chegar longe na competição internacional.

A realidade no clube é difícil, com dificuldades financeiras, um elenco limitado, um técnico que ainda não engrenou, a saída de atletas importantes e a tensão relacionada à diretoria. Porém, a Copa Libertadores pode ser uma válvula de escape para boa parte desse contexto, considerando a verba por participar da competição e por cada fase alcançada.

Vamos honrar essa camisa meu time!

Mostrem garra e determinação! Pra cima deles Santos! — Parasita melhor filme! (@debora87) March 2, 2020





A princípio, o Santos não larga como candidato ao título continental, mas tem camisa, tem muita história e tradição para reverter esse panorama. Agora é saber o que o clube pretende fazer e qual o real planejamento para a temporada, se vai buscar soluções para os seus problemas para tentar algo maior ou vai seguir vendendo o que não pode entregar.