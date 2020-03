​Os 5 jogadores mais azarados da história do Flamengo

O ​Flamengo passa por uma fase dos sonhos, com títulos nacionais e internacionais, boas atuações e tudo parece dar certo. Porém, a realidade do Mais Querido nos últimos anos parecia uma sexta-feira 13 diária e o ‘azar’ não deixava o clube caminhar para a glória. A bola não entrava, os problemas rodeavam a equipe dia e noite e nem os melhores jogadores conseguiam se sobressair ao contexto caótico… A falta de sorte era tão presente na Gávea que se impregnava nos atletas e não os largava de maneira alguma. Assim, listamos os 5 jogadores mais azarados desses períodos no rubro-negro carioca. Confira:

Everton Silva

Everton Cardoso da Silva, também conhecido como “Motorzinho”, era um dos ‘xodós’ da Nação Rubro-Negra e ao longo de quatro temporadas (2014 – 2018) no Flamengo – sua 2ª passagem – se destacou como um dos poucos atletas que se entregavam e davam tudo de si em campo. Porém, o alta quantidade de lesões o impediu de ter maior sucesso na Gávea e de conquistar títulos de expressão pelo rubro-negro carioca. E, para reforçar o ‘azar’, o atacante deixou o clube um ano antes da equipe se sagrar campeã de tudo.

Alex Muralha

O goleiro Alex Muralha chegou ao Flamengo com moral elevada, ‘dono da posição’ e cotado na Seleção Brasileira. Contudo, a realidade foi bem diferente. O camisa 1 até teve um começo promissor no time, mas a pressão mexeu com o atleta e o fez entrar em uma maré de azar sem fim, com frangos “bobos”, erros infantis e tentativas de drible sem sucesso. O paredão parecia ter desaprendido a agarrar e tudo que ele tentava dava errado.

Deivid

O centroavante Deivid não teve muito sucesso no Flamengo e o gol inacreditável perdido contra o Vasco – o clássico acabou com o rubro-negro tomando a virada (após o lance histórico) e sendo eliminado na semifinal da Taça Guanabara de 2012 para o maior rival – não o ajudou a sair de sua ‘sexta-feira 13’. O matador chegou ao Mais Querido após rescindir com o Fenerbahçe, da Turquia, e a expectativa era relativamente alta, porém, a prática era de bolas longe da rede adversária e briga contra o rebaixamento.

Gustavo Cuéllar

Em situação semelhante à do atacante Everton, do São Paulo, mas ainda pior pelo momento em que deixou o Flamengo. O volante Gustavo Cuéllar era tido, por muitos torcedores e parte da imprensa, como o principal jogador do clube à época. Porém, o colombiano resolveu ‘mudar de ares’ em agosto de 2019, ou seja, chegou na reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, mas saiu do time e não foi campeão, além de ter “perdido a chance” de conquistar a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Para piorar, o volante ainda foi eliminado pelo rubro-negro no Mundial de Clubes da FIFA no final da temporada passada.

Denílson

O atacante Denílson foi um monstro no ataque São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira, e colocava medo nos adversários. A sua chegada foi bastante comemorada nos anos 2000, mas o craque não decolou no Flamengo e sua passagem ‘azarada’ e decepcionante foi marcada por vaias e apenas 4 gols em 19 partidas.