​Palmeiras x Ferroviária | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Neste sábado (7), ​Palmeiras e Ferroviária se enfrentam, no Allianz Parque, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Atualmente, o Verdão é o vice-líder do Grupo B, com 17 pontos, e tem a classificação para a próxima fase praticamente garantida, enquanto a Locomotiva é a 3ª colocada no Grupo D, com 9 pontos, e vai precisar correr para tirar a vantagem de Guarani e Red Bull Bragantino.

​

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Palmeiras x Ferroviária Motivo: 9ª rodada do Campeonato Paulista Data: 07/03/2020 Hora: 17h00 (de Brasília) Local: Arena Palmeiras, em São Paulo (BR) Árbitro Douglas Marques das Flores Onde assistir: Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sem perder há mais de um mês, o Palmeiras ganhou quatro dos últimos cinco confrontos e vem crescendo na temporada. O treinador Vanderlei Luxemburgo tem conseguido criar um grupo mais sólido, seguro e com boa intensidade no setor ofensivo. A vitória tranquila na Copa Libertadores diante do Tigre, da Argentina, e a campanha consistente no Campeonato Paulista comprovam a crescente do grupo alviverde e alimentam esperanças nos torcedores.

Do outro lado, a Ferroviária tem conseguido se recuperar do começo frustrante no estadual e segue firme na briga pela classificação para o mata-mata do Paulistão. O técnico Sérgio Soares vem acertando o time e não perde há quatro partidas, sendo dois empates e duas vitórias, com direito a goleada por 6 a 2 sobre o Águia Negra na Copa do Brasil.

​Provável Palmeiras ​Jailson; Gabriel Menino, Luan (V. Hugo), G. Gómez, Matías Viña; Zé Rafael (Ramires), Bruno Henrique, Verón, R. Veiga, Dudu, Luiz Adriano. ​Provável Ferroviária ​Saulo; L. Mendes, Elton, Max, Bruno Recife; Claudinho, Mazinho e Karl; Patrick, Hernan, Higor.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Palmeiras Ferroviária​ ​Ponte Preta 0 x 1 Palmeiras (08/02) ​Água Santa 1 x 0 Ferroviária (08/02) ​Palmeiras 3 x 1 Mirassol (16/02) ​Ferroviária 2 x 0 Avaí (13/02) ​Palmeiras 1 x 0 Guarani (20/02) ​Ferroviária 0 x 0 Santos (16/02) ​Santos 0 x 0 Palmeiras (29/02) ​Ponte Preta 1 x 1 Ferroviária (22/02) ​Tigre-ARG 0 x 2 Palmeiras (04/03) ​Ferroviária 6 x 2 Águia Negra (26/02)

O Palmeiras vive um momento muito bom e tem buscado o seu espaço na temporada, porém, a Ferroviária também vem evoluindo e dificultando para os adversários. A expectativa é por uma partida ‘brigada’, com bastante movimentação e velocidade na grama sintética da Allianz Arena.