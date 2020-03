​Palmeiras x Guarani-PAR | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta terça-feira (10), o ​Palmeiras recebe o Guaraní-PAR, no Allianz Parque, pela 2ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Os dois times venceram por 2 a 0 na estreia do torneio continental e partilham a liderança da chave, com 3 pontos somados. Os outros integrantes do grupo são Bolívar, da Bolívia, e Tigre, da Argentina, ambos ainda não pontuaram.

O Palmeiras chega a 2ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores em um ótimo momento e com a possibilidade de dar um largo passo rumo à classificação dentro de casa. O alviverde paulista fez uma partida consistente e superior ao adversário no primeiro confronto do torneio e espera evoluir ainda mais para o restante da competição e da temporada. O treinador Vanderlei Luxemburgo poupou boa parte do time no Campeonato Paulista e deve chegar com força máxima para o desafio internacional, incluindo o retorno do experiente Marcos Rocha na lateral direita.

Do outro lado, o Guarani também vive um bom momento e espera esticar o quanto puder esse período de invencibilidade e sucesso contra rivais nacionais e internacionais. Os aurinegros não perdem há seis partidas e tinham uma sequência de cinco triunfos consecutivos, mas empataram na última rodada com o Sol de América no Campeonato Paraguaio. Com foco na Libertadores, o treinador Gustavo Costas também poupou parte do time titular no final de semana.

Provável Palmeiras​ ​Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña; Ramires, Bruno Henrique, Dudu, Willian, Luiz Adriano, Rony. ​Provável Guarani ​Servio; Iván Ramírez, Romaña, Báez, Guillermo Benítez; A. Benítez, Morel, Edgar Benítez, Redes, Maná, Bobadilla.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Palmeiras Guarani-PAR Palmeiras 3 x 1 Mirassol (16/02) Palestino 0 x 1 Guarani (20/02) Palmeiras 1 x 0 Guarani-SP (20/02) Guarani 2 x 1 Palestino (27/02) Santos 0 x 0 Palmeiras (29/02) Sp. Luqueño 0 x 3 Guarani (01/03) Tigre-ARG 0 x 2 Palmeiras (04/03) Guarani 2 x 0 Bolívar (04/03) Palmeiras 1 x 1 Ferroviária (07/03) Guarani 1 x 1 Sol de América (07/03)

Palmeiras e Guarani-PAR passam por um grande momento e começam a se consolidar em 2020. Os brasileiros estão bem no estadual, enquanto os paraguaios têm tido sucesso no campeonato nacional. Ambos os times largaram bem no torneio continental e esperam manter o retrospecto positivo.