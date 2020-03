​Quem é Julian Nagelsmann, dono de recorde histórico na Champions League?

Nesta terça-feira (10), o RB Leipzig passeou contra o Tottenham, na RB Arena, pela partida de volta das oitavas de final da ​Champions League. Os alemães de Julian Nagelsmann dominaram praticamente todas as ações do confronto e pouco sofreram diante dos ingleses de José Mourinho. Agregado? 4 a 0… e poderia ser mais, mas os Touros Vermelhos tiraram o pé.

O RB Leipzig é a atual sensação da Europa – uma espécie de Ajax da temporada passada – e muito se deve aos trabalhos do talentoso e promissor técnico Nagelsmann. O ‘Mini Mourinho’, como ficou conhecido à época em que comandava o Hoffenheim, deu uma verdadeira aula de futebol e vem mexendo com o esporte no Velho Continente.

Mas quem é Julian Nagelsmann? ‘Baby Mourinho’

O alemão Julian Nagelsmann tem uma carreira sem muito brilho ou conquistas, porém, o talento natural o guiou para uma explosão meteórica. O jovem treinador iniciou sua trajetória no futebol como jogador, mas não conseguiu muito destaque e logo foi obrigado a ‘pendurar as chuteiras’ por risco de sofrer uma osteoartrite (doença crônica nas articulações). O problema, no entanto, se tornou sua salvação.

O então atleta do Augsburg se aposentou aos 20 anos de idade, mas seguiu no clube como parte de uma “Núcleo de Inteligência” do time e era um dos responsáveis por analisar partidas e adversários. O contexto – impulsionado pelo atual técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel – fizeram-no se aprofundar nos estudos. Nagelsmann se formou em Ciência do Esporte e a partir daí sua carreira começou a evoluir.

Em processo de formação, o prodígio recebeu a sua primeira oportunidade para trabalhar como assistente do time Sub-17 do Munique 1860. O trabalho bem-sucedido o levou para o Hoffenheim duas temporadas depois para ocupar o mesmo cargo, mas logo ele foi evoluindo e ganhando espaço no clube. Em 2016, Nagelsmann assumiu o grupo principal e, de quebra, se tornou o técnico mais novo da história da Bundesliga.

Em ascensão, o jovem talento começou a se consolidar no futebol nacional e suas “invenções” e seu perfil inovador o colocaram no radar do visionário RB Leipzig. A contratação veio em junho de 2018. Em pouco menos de duas temporadas, Julian Nagelsmann mostrou que ‘valeu a aposta’ e conseguiu a classificação história para as quartas de final da Champions League, além de aumentar as expectativas do time na briga pelo Campeonato Alemão. Atualmente, os Touros Vermelhos têm 50 pontos e ocupam a 3ª posição da Bundesliga, com cinco pontos a menos do que o Bayern de Munique.

Qual o grande feito de Nagelsmann?

Com 32 anos e 231 dias, Julian Nagelsmann se tornou o técnico mais jovem da história a avançar em um mata-mata de Liga dos Campeões – via Opta.

Recusou o Real Madrid!

Inimaginável! O prodígio recebeu uma proposta do poderoso Real Madrid e poderia deixar o modesto (mais ousado) RB Leipzig. Contudo, Nagelsmann não se sentiu ‘confortável’ e optou por rejeitar a tentadora oferta. “Em um primeiro momento me surpreendi, eu pesava a proposta e não me sentia confortável com a decisão de ir. Eu quero melhorar como treinador e se eu fosse para o Real Madrid imediatamente, não teria tempo para melhorar”, afirmou o treinador, em entrevista ao portal britânico Independent.

Uso da tecnologia e ‘perfeição’

Perfeccionista, Julian Nagelsmann tem um perfil arrojado e inovador. O técnico tem uma visão moderna de futebol e vê a tecnologia como uma ‘aliada’, inclusive, em 2017, o alemão ainda treinava o Hoffenheim e solicitou ao clube um telão 6x3m para poder observar melhor os atletas e a movimentação em campo durante os treinamentos – a informação é do site da Bundesliga.

Nagelsmann pensa no futuro e utiliza tudo o que pode para se atualizar e estar sempre à frente dos concorrentes. A busca pela “perfeição” é constante… mesmo se considera “difícil” pelo próprio treinador após classificação diante do Tottenham. De todo modo, o ‘mini Mourinho’ superou o ‘grande Mourinho’ e a expectativa é por mais um grande treinador no futebol mundial.