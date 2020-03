​Real Madrid demonstra interesse em craque do Bayern de Munique; Barça monitora

Rumo à Espanha? O versátil David Alaba, do Bayern de Munique, tem esquentado o mercado do futebol europeu. O austríaco de 27 anos foi ventilado no Barcelona e agora aparece como candidato a vestir a camisa do Real Madrid. A situação contratual favorece uma investida.

Conforme informações do jornal Bild, da Alemanha, o lateral-esquerdo tem contrato com os bávaros até 2021 e, perto da reta final do vínculo com os alemães, pode deixar o clube em um preço bem mais baixo do que em temporadas passadas.

Cobiçado, Alaba foi especulado no Barcelona, mas a bola da vez parece ser o Real Madrid. O atleta também apareceu como opção para o Manchester City, mas o próprio jogador descartou a possibilidade. A expectativa do lateral é saltar para um clube no qual ele deixe o posto de “candidato” e entre, de fato, na briga pela Champions League.

Sem dúvidas, David Alaba chega para reforçar qualquer equipe do mundo, porém, o time que o contratar vai ter que investir pesado para manter o jogador. Atualmente, segundo o diário Sport, da Espanha, o lateral recebe 8 milhões de euros por temporada – o valor travou a negociação com o Barça, que conta com Jordi Alba e Junior Firpo.

Por sua vez, o Real tem mais ‘carência’ na posição e investir em Alaba não seria considerado uma loucura, considerando que o craque Marcelo não vive o seu melhor momento e Ferland Mendy não alcança o “nível merengue”. Deste modo, o austríaco chegaria para assumir a titularidade e não para disputar a vaga, como seria na equipe catalã.

A tratativa envolve muitas questões, principalmente financeira, e o martelo não deve ser batido com tanta facilidade. O famoso agente Pini Zahavi, que participou da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain e da renovação de Robert Lewandowski, cuida da situação de David Alaba e deve estender uma eventual negociação.