​Róger Guedes aceita reduzir salários e se aproxima do Atlético

O ​Atlético-MG nunca escondeu o sonho de repatriar o atacante Róger Guedes, do Shandong Luneng, da China, mas o salário de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16.1 milhões) líquidos do jogador sempre ‘impediram’ uma eventual negociação.

Contudo, conforme o ​UOL Esporte, a situação parece ter mudado nos últimos dias e Róger Guedes sinalizou ao Galo que aceita diminuir a pedida salarial para retornar ao alvinegro. O clube e o estafe do atleta negociam a volta do meia-atacante de 23 anos.

Com o aval de Róger Guedes, o Atlético busca convencer os chineses de que é uma boa alternativa emprestar o brasileiro até o final da temporada, com passe fixado. Vale destacar que o Shandong Luneng aceita negociar o atleta, mas trata dos moldes da negociação.

Hoje o dia está maravilhoso para vc anuncia o Roger Guedes @Atletico — Vitóri️ Menin (@keniia_1908) March 13, 2020

Sem atuar, Róger Guedes está no Brasil e não tem previsão de retornar à China, considerando que o futebol do país foi paralisado diante do grave surto do novo coronavírus. O atacante tem uma bela passagem pelo clube mineiro em 2018, quando marcou 13 gols em 28 partidas e deixou boas recordações para os torcedores.