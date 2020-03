​Ronaldinho marca em torneio de futebol em prisão no Paraguai; veja

O ex-atacante Ronaldinho Gaúcho segue na sede da força policial paraguaia Agrupación Especializada, em Assunção, e sem data definida para ser liberado. O brasileiro está preso por entrar no Paraguai com documentos falsos e o caso ainda parece estar ​longe do fim. A situação é complicada e, sem previsão para deixar a prisão, R10 começa a se entrosar com os demais detentos.

Deste modo, o craque tem participado de atividades na penitenciária e até disputou um torneio de futebol. Campeão e grande nome da competição amadora, Ronaldinho rendeu muitas fotos, vídeos e ‘badalação’ ao time do ex-dirigente do Club Sportivo Luqueño e demais companheiros de equipe. Diferenciado, o ex-camisa 10 não deixaria de brilhar. Confira gol do ‘Bruxo’:

¿ALGUNA VEZ LO HABRÁN SOÑADO? Inédito vídeo de Ronaldinho Gaúcho jugando fútbol en la Agrupación Especializada pic.twitter.com/gChAI7E43A — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 14, 2020

Em baixa qualidade, o vídeo não permite uma análise mais ‘aprofundada’ do lance, mas aparentemente Ronaldinho recebe na faixa esquerda, ajeita e toca para um companheiro, o ‘armador’ devolve para R10 puxar para direita abrindo a jogada e guardando a bola no fundo do gol do goleirão batido. O lance remete ao R10 da época de atleta em que era comum ele orquestrar equipes ao triunfo.