​São Paulo pode arrecadar R$ 25 milhões com venda de joia ao Barcelona

Barça na ‘jogada’! ​São Paulo vende prioridade de compra de atacante Gustavo Maia por R$ 5 milhões ao Barcelona. A informação foi dada pelo gerente executivo do tricolor, Alexandre Pássaro, em programa da ​ESPN Brasil. O dirigente informou ainda que o valor pode ser muito maior em caso de efetivação do negócio.

“Vendemos uma opção de compra por cerca de R$ 5 milhões do Gustavo Maia, que jogou a Copinha com a gente, para que o Barcelona possa comprar no meio do ano, caso queira, por mais um valor fixado, totalizando aí cerca de R$ 25 milhões”, destacou Alexandre Pássaro.

(Foto: Divulgação / Sávio Soccer)

O gerente executivo acrescentou que há um prazo para os catalães garantirem o passe. “A gente só vendeu a opção, se o Barcelona não exercer até 30 de junho a gente apenas ganhou esse dinheiro. Não tem nenhum reflexo no clube, é mais uma dessa modalidade em que a gente busca de tentar criar dinheiro sem que necessariamente a gente perca o jogador naquele instante”, completou.

Por fim, Alexandre Pássaro destacou que o São Paulo deveria ter recebido o montante referente à prioridade de compra nesta quarta-feira, mas que o Barcelona avisou que atrasaria devido aos problemas do coronavírus. “Não quer dizer que não tem dinheiro, tem que entender quando a UEFA vai fazer o repasse, quando ele terá uma receita nova…”, explicou.

Foi o jogador com maior potencial na copinha, melhor até que o Galeano, que é mais velho. Espero que fique, burrice vender e burrice ele ir pra lá, vai ser mais um Novaes — lucas gomes (@lucasbe49793818) March 19, 2020

O atacante Gustavo Maia tem 19 anos e foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O garoto surpreendeu no torneio e deixou o banco de reservas para ser titular, marcando 3 gols em 7 partidas, e ainda tendo seu nome cotado pela torcida no elenco principal do Tricolor do Morumbi.