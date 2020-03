​Sem futebol? Não para o Vitória, que jogará três vezes no mesmo dia e quase ao mesmo tempo; entenda

Dose tripla! Neste domingo (15), o Esporte Clube Vitória vai na contramão do mundo e entra em campo em três partidas de futebol diferentes. Em meio à tensão e paralisação dos esportes diante da pandemia de coronavírus, o Leão segue com seus compromissos e garante a bola rolando.

De acordo com o ​Correio 24 Horas, os jogos do rubro-negro baiano são por três competições diferentes: Brasileirão feminino, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano (com aspirantes), sendo todas praticamente ao mesmo tempo, porém, em espaços distintos e todas com transmissão seja na internet ou TV. Confira:

Vitória x Grêmio

​

Ficha técnica: Vitória x Grêmio Motivo: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Hora: 15h (de Brasília) Local: Gravataí (RS) Onde assistir: CBF TV, na internet

Vitória x River-PI







​​

Ficha técnica: Vitória x River-PI Motivo: 7ª rodada da Copa do Nordeste Hora: 15h30 (de Brasília) Local: Barradão, em Salvador (BA) Onde assistir: TV Aratu

Vitória x Jacuipense





​​

Ficha técnica: Vitória x Jacuipense Motivo: 7ª rodada do Campeonato Baiano Hora: 16h (de Brasília) Local: Riachão do Jacuípe (BA) Onde assistir: TV Bahia

A situação é inédita: o Vitória nunca jogou em mais de um lugar ao mesmo tempo – às 16h, horário de largada do time aspirante, a partida do feminino deve estar aos 15 minutos do segundo tempo e o masculino aos 30’ do primeiro tempo. Vale destacar que os confrontos terão portões abertos, com ingressos à venda. Porém, o Ministério da Saúde recomendou que as pessoas evitem aglomerações.

Foto de capa: Reprodução / Twitter Vitória