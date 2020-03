​Solução! Santos já tem planos para dinheiro da venda de Felipe Aguiar

O ​Santos acertou a venda de 50% dos direitos econômicos do zagueiro Felipe Aguiar ao Athletico-PR por R$ 10 milhões. O clube alvinegro espera o montante para acertar parte das dívidas que tem e dar um passo considerável para ‘acertar a casa’. O anunciou foi feito nesta terça-feira (17) e o atleta de 27 anos já estava de malas prontas para Curitiba.

O ciclo do zagueiro Felipe Aguilar no Santos FC chegou ao fim nesta terça-feira. Agradecemos ao atleta por esse período, pela sua seriedade e seu profissionalismo e pelas grandes amizades que criou nesse tempo. Boa sorte nos seus próximos desafios, Aguilar. Tamo junto! 🇨🇴 pic.twitter.com/766smbyrwH — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 17, 2020

De acordo com o ​GloboEsporte.com, o Peixe não deve utilizar a quantia para fazer contratações e sim para pagar os salários e sanar parte do débito relacionado aos direitos de imagem. O acordo prevê que o rubro-negro efetive o pagamento em até cinco dias após o colombiano ser registrado como atleta do Furacão.

Com o dinheiro, o Santos deve pagar dívidas de direitos de imagem e de comissão ao empresário do próprio Felipe Aguiar, por exemplo. O zagueiro abdicou parte do valor que tinha para receber para acertar com o ​Athletico – uma ligação de Dorival Júnior foi fundamental para o desfecho positivo das negociações.

O Athletico tem um objetivo, fazer boas compras e ótimas vendas. Isso se alcança com captação (tanto na base quanto no mercado).. foi muito bem achando o Bruno Guimarães, investiu no Abner Vinicius e agora vai em cima do Felipe Aguiar. Vejo com bons olhos.. — Davi Gabriel (@gabrieIdavi) March 16, 2020

Sem caixa, o Santos vive uma realidade financeira complicada e espera vender mais jogadores para ter mais tranquilidade em 2020. A maior expectativa é em relação a eventual transferência do zagueiro Lucas Veríssimo, no entanto, nenhuma grande proposta chegou à Vila Belmiro e nenhuma sondagem avançou.