​Vai adiar a estreia? Honda não treina e vira dúvida para partida contra o Paraná

Problema em General Severiano! Neste domingo, o ​Botafogo realizou os primeiros treinos para a partida da próxima terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, contra o Paraná, pela 3ª fase da Copa do Brasil. A princípio, o duelo marcaria a estreia de Honda, mas uma febre pode adiar a largada do japonês em solo brasileiro.

BOLETIM MÉDICO | HONDA O Botafogo de Futebol e Regatas informa que atleta Keisuke Honda apresentou quadro febril e não participou do treinamento na manhã deste domingo (8/3) no Estádio Nilton Santos. Honda está sendo assistido pelo Departamento Médico do Clube. — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 8, 2020

O Glorioso anunciou que o jogador de 33 anos não treinou com o grupo por estar em um quadro de febre. Fora dos treinos, Honda fica como dúvida para o confronto nacional, mas vai ser reavaliado nesta segunda-feira para saber se tem condições de ir para o jogo.

Conforme informado pelo site ​GloboEsporte.com, o Botafogo realizou exames no meio-campista e confirmou que não se trata de um caso de coronavírus. O anuncio foi feito em rede social do vice comercial e de marketing Ricardo Rotenberg.

O clube vinha anunciando a estreia de Honda há mais de uma semana e espera contar com o meia. O japonês é tido como um ‘atrativo’ para a partida contra o Paraná e está envolvido em várias ações publicitárias. Vale destacar que sua estreia ainda não foi descartada.