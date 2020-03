​Vai voltar? Jô fala sobre seu futuro e possibilidade de retornar ao Corinthians

Saudades? Em entrevista, atacante Jô, do Nagoya Grampus, do Japão, fala sobre a possibilidade de retornar ao ​Corinthians, lembra do que passou na campanha de destaque no heptacampeonato do clube paulista e destacou que nunca atuaria por arquirrival do alvinegro.

O atacante de 32 anos tem contrato com os japoneses até janeiro de 2021 e não esconde o carinho pelo Timão, mas reforça que ainda tem mais um ano pela frente antes de pensar em retornar ao seu país natal e que o interesse não depende apenas dele.

“O carinho que a torcida tem pelas minhas duas passagens é muito bom. Recebo mensagens diariamente para voltar. Sempre deixei claro que faz parte dos meus planos uma volta ao Brasil e ao Corinthians. O Corinthians sempre está nos meus planos”, afirmou em entrevisto ao portal corintiano ​Meu Timão.

Infelizmente acho muito difícil repetir o feito de 2017.

Jô acrescenta que não tem futuro garantido no futebol asiático e que vai avaliar com sua família antes de tomar qualquer decisão. “Tentamos uma renovação com o Nagoya, mas não tivemos sucesso. Não posso afirmar que é o meu último clube no Japão, pode ser que sim ou pode ser que aconteça outras ofertas. Vou procurar cumprir meu contrato para aí sim pensar no que fazer”, explicou.

O atacante ainda reforçou o seu carinho pelo Timão e enfatizou que nunca atuaria pelo Verdão. “Pela história que eu tenho dentro do Corinthians, seria muito complicado eu jogar em um rival. E hoje o principal rival do Corinthians é o ​Palmeiras. Então, eu acredito que dentro do futebol é difícil, eu não arriscaria. Não vale a pena colocar toda história que eu tenho no Corinthians para correr esse risco”, disse.

Por fim, Jô comentou que não teria problemas em vestir outra camisa no futebol brasileiro. “Não tem nenhum outro clube que eu recusaria no Brasil. Sempre falei que deixo o Corinthians como prioridade, mas tem que partir dos dois lados. Fora o Palmeiras não tenho nenhuma restrição com outra equipe”, encerrou.

Em suas duas passagens, Jô disputou 179 partidas com a camisa do Corinthians e marcou 43 gols, e contribuiu para a conquista dos títulos Brasileiros (2005 e 2017) e do Paulistão (2017).