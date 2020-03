​Zidane comenta rumores sobre saída e deixa futuro em aberto no Real Madrid

Futuro incerto! Zinedine Zidane minimiza rumores sobre possível ida para a Juventus, mas não garante permanência no Real Madrid. O treinador foi multicampeão com a equipe merengue e faz parte da história do clube, porém, não tem obtido o mesmo sucesso após o seu retorno e ainda não tem certeza sobre o que vai acontecer no final da temporada.

O nome do francês passou a ser ventilado na Juve após rumores sobre problemas internos envolvendo o técnico e o presidente madridista Florentino Pérez. A situação instável do treinador Maurizio Sarri, o vínculo esportivo de Zidane com o clube italiano e o sonho antigo da diretoria bianconera reforçavam os ‘murmurinhos’ no Velho Continente.

Atualmente, Zidane melhorou o desempenho de Los Blancos e retornou a liderança do Campeonato Espanhol, mas longe das expectativas e do que já foi feito pelo treinador – o Barça reassumiu a ponta, mas o Real tem uma partida a menos. O contexto é semelhante ao de Sarri, na Juventus, o técnico tem brigado pelo título da Série A, mas sem muito encanto e distante do desempenho de temporadas passadas. Ambos seguem na Liga dos Campeões, mas ‘ameaçados’.

Os rumores surgiram e ganharam força, mas Zidane tratou de acalmar os ânimos e brecar uma eventual crise. Em entrevista, o francês falou que não houve conversa algum com dirigentes da Juventus e que não há nada em andamento. “Não, não… ninguém entrou em contato comigo e eu não sei de nada”, afirmou – via ​Goal.

Por outro lado, o treinador ressaltou que ainda não sabe sobre o seu futuro no Real Madrid, mas que espera dar continuidade ao seu trabalho e que deseja ter uma vida longa no clube madridista. “Você sabe como é, as pessoas dizem um monte de coisas”, destacou. Por fim, Zidane afirmou que não tem como saber sobre o futuro. “Isso não existe”.

“Eu me sinto apoiado pelo clube, sim, isso é claro. As pessoas que trabalham aqui, estamos todos puxando na mesma direção. Mas depois de tudo isso, eu sei como isso funciona. Sou treinador do Real Madrid hoje, mas amanhã isso pode mudar”, completou.

Zidane sabe trabalhar a molecada, momento do Vinicius jr é sensacional — Lincu  (@_lincolnandrade) March 1, 2020

Zinedine Zidane se mostrou consciente e espera continuar no cargo para a próxima temporada, no entanto, defender a sua posição não vai ser fácil. A honestidade e o seu nome até aumentam as chances, mas ele conhece o ‘negócio futebol’ e sabe como tudo pode mudar se os resultados não aparecerem.