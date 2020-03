10 acessórios que todo torcedor do Flamengo deveria ter

​Torcedor que é torcedor gosta de demonstrar o orgulho que tem do seu time. E nada mais natural que ir atrás de objetos / acessórios relativos ao seu clube do coração e montar uma coleção. Abaixo, nós indicamos dez itens que todo fã do ​Flamengo deveria ter, ainda mais em um momento mágico como o que é vivido desde a metade do ano passado.

Camisa I 2020 / 2021

Inspirada no uniforme de 1987 e 1992, a nova camisa titular do Flamengo traz listras rubro-negras mais grossas e trechos do hino do Mengão estampados. É, sim, de arrepiar. Tua glória é lutar, torcedor flamenguista.

​Disponível na Netshoes por R$ 249,99.

Mochila Xeryus

Uma verdadeira mochila rubro-negra. Para levar no trabalho ou ir à escola. Com dois compartimentos grandes, espaço é o que não falta para você colocar os objetos do dia a dia e, se bobear, até uma camisa do Mengão.

Disponível na Amazon por R$ 129,90.

Bola de Futebol de Campo

Jogar com uma bola de futebol de campo do Flamengo deve inspirar os artilheiros a fazer como Gabigol e companhia. O brilho do vermelho e o símbolo do Mengão trazem uma motivação especial para a pelada.

​Disponível na Netshoes por R$ 99,99.

Bandeira Tradicional 4 panos

Essa é para se enrolar, torcer, se emocionar…todo torcedor do Fla precisa ter uma bandeira em tons rubro-negros. Comemorar um título com ela certamente não tem preço.

Disponível na Amazon por R$ 335,00.

Caneca + Abridor

Tomar um chopp assistindo ao Mengão na frente da televisão não tem preço. E, se acabar a bebida desta caneca de vidro de 300ml, é só utilizar o abridor em formato de chinelo que vem no conjunto para destampar outra garrafa.

​Disponível na Netshoes por R$ 49,90.

Tábua para Churrasco

Essa tábua em madeira é tão resistente que carrega junto de si o peso de um símbolo que tem muita história. Este churrasco é, verdadeiramente, para campeões.

​Disponível na Amazon por R$ 139,90.

Relógio FLALCDAB/8R Technos

Para ir com o Flamengo até no mar ou na piscina, afinal, este relógio unissex é resistente à água e pode lhe acompanhar em um momento de puro lazer e descontração. Tem garantia de 12 meses.

​Disponível na Netshoes por R$ 239,90.

Almofada em formato de Bola

Para você se aconchegar pensando nos gols do time do Flamengo! Com 31 centímetros de diâmetro, esta almofada é confortável e ideal para um momento de descanso. E melhor: nem no sono você se separa do Mengão…

​Disponível na Amazon por R$ 37,49.

Boné Retrôgol

Tem, acima de tudo, estilo. Um boné preto de sarja, 100% algodão e aba curva, com o símbolo do Flamengo em alto relevo e a assinatura do eterno ídolo Zico, merece ser guardado em uma prateleira especial e ser utilizado para as idas ao Maracanã.

​Disponível na Netshoes por R$ 119,90.

Moletons para frio

A gente sabe que no Rio de Janeiro não faz muito frio, mas quem sabe mostrar todo o amor pelo Fla em uma viagem para locais de temperatura baixa…você pode variar o traje e, a cada dia, ir revezando as blusas, feitas em 100% poliéster e com capuz forrado!

​Disponível na Amazon por R$ 275,99.