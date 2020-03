10 craques que não estarão em ação no jogo da volta pelas oitavas da Champions

​Nesta terça (10), a ​Champions League 2019/20 conhecerá seus dois primeiros classificados à fase de quartas de final. Principal objetivo de qualquer clube grande antes da temporada iniciar, a competição continental reúne o que há de melhor em ação no Velho Continente… Bem, quase sempre. Nestes jogos da volta pelas oitavas, diversos são os desfalques de primeiríssimo nível. Por lesão ou suspensão, confira 10 craques que desfalcarão suas equipes nestes duelos decisivos que veremos neste e no próximo meio de semana:

Marcelo (Real Madrid)

Em comunicado oficial publicado nesta terça (10), o Real confirmou que o lateral-esquerdo tem um problema no bíceps femoral esquerdo . O tempo de recuperação não foi divulgado, mas é improvável que o camisa 12 esteja em campo dia 17/03, contra o City.

Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

O ​Paris Saint-Germain decide sua vida contra o Borussia Dortmund na próxima quarta (11), sem poder contar com um dos pilares de seu meio de campo. O volante italiano foi punido com amarelo na Alemanha e está suspenso para a volta, em Paris.

Marco Reus (Borussia Dortmund)

O meia-atacante alemão vinha fazendo uma grande temporada, até voltar a viver o ‘drama’ que acompanha sua carreira. Ainda se recupera de uma lesão muscular, sem previsão de retorno.

Sergio Busquets (Barcelona)

Visto como uma das principais engrenagens do time catalão, o experiente volante não poderá encarar o Napoli na quarta-feira da outra semana, dia 18 de março. Está suspenso.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Você tem apenas uma chance para adivinhar o porquê do camisa 4 desfalcar o Real na volta contra o City. Sim, ​Sergio Ramos foi expulso no jogo de ida e cumprirá suspensão.

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Artilheiro da Bundesliga e desta edição de Champions, o camisa 9 vive uma temporada nada menos que espetacular. O gigante da Baviera, no entanto, não poderá contar com seu matador na volta contra o Chelsea, dia 18 de março: lesão no joelho.

Alisson (Liverpool)

Apontado por muitos como o melhor goleiro do mundo na atualidade, Alisson sofreu uma lesão no quadril e não estará em campo na próxima quarta-feira (10), quando o ​Liverpool encara o Atlético de Madrid. O irregular Adrián será o titular.

Son Heung-min (Tottenham)

Que azar dos Spurs: estão nas oitavas da Champions sem seus dois melhores jogadores. Além de Harry Kane – lesionado há longo período -, a equipe londrina também não terá o atacante coreano. Será que o Tottenham consegue ‘remontar’ o Leipzig, nesta terça (10), sem eles?

Arturo Vidal (Barcelona)

Napoli e Barcelona ficaram no empate por 1 a 1 na Itália, duelo quente marcado pela expulsão do ‘esquentado’ volante chileno. Obviamente, está fora da volta no dia 18, suspenso.

Thibaut Courtois (Real Madrid)

O boletim médico divulgado pelo Real nesta terça (10) não tinha só Marcelo. O clube da capital espanhola também confirmou lesão muscular no adutor da coxa esquerda de seu goleiro titular. Dificilmente estará em campo dia 17 de março contra o City. Seu substituto é Areola.

Dúvida: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Essa ‘faixa bônus’ traz um craque em status de dúvida. ​Mbappé, principal goleador do PSG na temporada, não treinou na última segunda-feira (9) por conta de fores dores de garganta. Vem sendo monitorado e será reavaliado antes da bola rolar contra o Dortmund, na quarta (11).