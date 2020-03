10 jogadores que certamente se arrependeram após trocarem de clube na Europa

Seja pelo prestígio, pelas cifras ofertadas ou simplesmente pelo desejo de ser o principal protagonista de uma equipe, alguns jogadores deixam os clubes onde estão ambientados/são idolatrados para uma nova experiência em ‘terras desconhecidas’. Acontece que nem sempre o plano dá certo, com a troca de camisa se revelando, em pouco tempo, um erro. Levantamos 10 jogadores do futebol europeu que certamente se arrependeram pouco tempo depois de terem trocado de clube. Confira:

​ 10. Leonardo Bonucci

Após a derrota da Juventus na decisão da ​Champions League 2016/17, muita coisa mudou no clube. Além da saída do lateral Daniel Alves, outro jogador importante se despediu de Turim: o zagueiro Bonucci, que pegou a todos de surpresa ao aceitar proposta do rival Milan. Acontece que seu tempo em Milão foi nada menos que sofrível, empilhando partidas ruins e sofrendo com os questionamentos da torcida. Retornou à Juventus em meados de 2018.

9. Arda Turan

O armador turco tinha tudo em suas mãos no Atlético de Madrid: elenco forte, confiança total de seu treinador e idolatria da torcida colchonera. Mas tudo isso ficou para trás assim que a oferta do Barcelona chegou. A saída para um arquirrival gerou bastante frustração nos torcedores do Atleti, mas o fato é que Arda jamais se adaptaria na Catalunha e não voltaria a performar em grande nível. Vem acumulando empréstimos e deve ser liberado pelo Barça na próxima janela.

8. Mario Götze

Cria do Borussia Dortmund, o meia-atacante alemão teve anos espetaculares sob o comando de Klopp, mas às vésperas da final da Champions League 2012/13, aceitou oferta do Bayern de Munique e ficou de fora da decisão entre os arquirrivais. No gigante vermelho, oscilou demais e tornou-se presença constante no banco de reservas. Retornou ao Borussia em 2016.

7. Luka Jović

​Talvez ainda seja cedo para falar em arrependimento no caso do centroavante sérvio, mas o fato é que de titular consolidado e adorado pelo torcedor do Eintracht Frankfurt, o jovem de 22 anos migrou para suplente de pouca minutagem no Real Madrid. Ainda tenta se firmar em meio ao estrelado elenco merengue, ao qual se juntou em meados de 2019.

6. Emre Can

O volante alemão era uma engrenagem importante para o Liverpool de Klopp mas, sentindo-se subvalorizado, decidiu aceitar proposta e rumar à Juventus para a temporada de 2018/19. Os primeiros meses em Turim foram até positivos, mas a troca de comando no time italiano mudou totalmente o status do jogador. Esquecido por Maurizio Sarri, pediu para ser negociado durante a última janela de inverno (janeiro/20) e hoje defende o Borussia Dortmund.

5. Pedro Rodríguez

Pedro teve anos sensacionais com a camisa do Barça até começar a perder espaço, de forma gradual, a partir da chegada de novas estrelas para o ataque. Deixou seu clube formador em 2015, rumando ao Chelsea, para sua primeira experiência fora da Catalunha. Desde então são 200 jogos com a camisa dos Blues, mas boa parte deles vindo do banco de reservas, ou seja, não conseguiu se livrar do seu ‘status de suplente’ nem mesmo em Londres.

4. Kaká

Último jogador que não se chama ​Cristiano Ronaldo ou ​Lionel Messi a ganhar o prêmio Bola de Ouro (2007), o meia brasileiro foi sondado pelo Real Madrid por anos a fio, até aceitar proposta do clube merengue em meados de 2009. Os quatro anos na capital espanhola foram irregulares e marcados por lesões, culminando em uma despedida pouco lamentada pelo torcedor blanco. O destino do brasileiro pós-Real? O mesmo Milan, é claro.

3. Antoine Griezmann

O mesmo dito sobre Arda Turan se aplica ao atacante francês, mas com alguns anos de espaço entre eles. Vestir a camisa do gigante Barcelona, cinco vezes campeão europeu, certamente é um sonho para muitos jogadores profissionais. Contudo, o custo as vezes é alto para o atleta: Griezmann abriu mão da idolatria que tinha no Atlético para vestir blaugrana mas, em menos de uma temporada na Catalunha, já sofre questionamentos e está sob ​ameaça de ser negociado.

2. Philippe Coutinho

​Coutinho era o grande nome do Liverpool nos primeiros anos de Klopp na Inglaterra. O técnico alemão era um grande entusiasta do brasileiro e conseguia extrair dele seu melhor futebol. Mas os recorrentes ‘quases’ do clube inglês na busca por um título de expressão levaram o jogador a uma transferência ao Barcelona, que o enxergava como potencial substituto para Neymar. Tal status nunca se confirmou e Coutinho jamais emplacou o mesmo nível de performances. Hoje, está emprestado ao Bayern de Munique e é motivo de ‘dor de cabeça’ à diretoria catalã.

1. Neymar

Por último, mas não menos importante, temos ​Neymar. Com ambição de ser a ‘marca exclusiva’ de um clube – não era no Barcelona, que sempre teve Messi como estrela máxima -, o brasileiro chocou o mundo ao aceitar, em meados de 2017, a proposta do Paris Saint-Germain. Tornou-se o jogador mais caro do mundo (222 milhões de euros), mas ainda não justificou o investimento feito pelo clube da capital. Entre lesões e polêmicas de vestiário, parece não ter comprado, de fato, o projeto do Paris. Vem forçando sua saída há duas janelas, sonhando em voltar ao Barça.