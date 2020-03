10 jogadores que ficarão sem contrato no meio do ano e podem retornar ao Brasil

Entre nomes mais jovens e outros bem veteranos, alguns brasileiros bastante conhecidos em nosso país e no mundo ficarão sem contrato em meados do ano, mais especificamente entre os meses de junho e julho de 2020. Baseada na lista original do ​Lance!, confira 10 atletas que estarão livres no mercado e podem, se assim quiserem, retornar ao futebol nacional:

Raffael

Posição: Meia-atacante

Idade: 34 anos

Clube atual: Borussia Mönchengladbach (ALE)

Fim de contrato: 30/06/2020

Naldo

Posição: Zagueiro

Idade: 31 anos

Clube atual: Espanyol (ESP)

Fim de contrato: 30/06/2020

Petros

Posição: Volante

Idade: 30 anos

Clube atual: Al-Nassr (SAU)

Fim de contrato: 30/06/2020

Rafael Carioca

Posição: Volante

Idade: 30 anos

Clube atual: Tigres (MEX)

Fim de contrato: 30/06/2020

Lucca

Posição: Atacante

Idade: 30 anos

Clube atual: Al Khor (QAT)

Fim de contrato: 31/07/2020

Carlos Eduardo

Posição: Meia

Idade: 30 anos

Clube atual: Al Hilal (SAU)

Fim de contrato: 30/06/2020

Mariano

Posição: Lateral-direito

Idade: 33 anos

Clube atual: Galatasaray (TUR)

Fim de contrato: 30/06/2020

Willian

Posição: Atacante

Idade: 31 anos

Clube atual: Chelsea (ING)

Fim de contrato: 30/06/2020

Jemerson

Posição: Zagueiro

Idade: 27 anos

Clube atual: Monaco (FRA)

Fim de contrato: 30/06/2020

Thiago Silva

Posição: Zagueiro

Idade: 35 anos

Clube atual: Paris Saint-Germain

Fim de contrato: 30/06/2020