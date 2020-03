10 partidas memoráveis para se rever no Youtube enquanto o futebol está suspenso

A expansão do coronavírus obriga as pessoas a mudarem sua rotina. Para os fãs de futebol, então, fica complicado não poder ir ao estádio ou acompanhar um jogo ao vivo pela televisão. Pois é hora, então, de rever grandes partidas que marcaram a história do esporte na Europa e, também, em Copas do Mundo. E o 90min recomenda dez delas! Vai ter, sim, desfile de craques na “telinha”.

Real Madrid 3 x 1 Liverpool (2018)

O time espanhol chegava ao seu terceiro título consecutivo da Liga dos Campeões da Europa em uma partida memorável. O zagueiro Sergio Ramos, em pouco tempo, conseguiu tirar Mohamed Salah do duelo, que ainda ficou marcado por um golaço de Gareth Bale e as falhas de Karius. Clique ​aqui e veja!

Itália 3 x 2 Brasil (1982)

A seleção brasileira que foi ao Mundial de 1982 encantou corações. O que não se esperava era que um tal de Paolo Rossi lideraria os italianos para para tirar o Brasil de Sócrates e Falcão da disputa. É hora de rever este duelo ​aqui!

Barcelona 5 x 0 Real Madrid (2010)

Cinco gols, um cartão vermelho para Sergio Ramos e um show de Lionel Messi. Foi uma das maiores apresentações de La Pulga com a camisa do Barça. Reveja ​aqui!

Liverpool 5 x 4 Alavés (2001)

Uma final de Copa da Uefa para ninguém botar defeito, decidida nos instantes finais da prorrogação. É só clicar ​aqui e se deliciar!

Brasil 1 x 7 Alemanha (2014)

Os brasileiros não gostam nem de lembrar que jogaram pelo ralo a segunda chance de conquistar uma Copa do Mundo em casa. Pois é…e dessa vez o vexame foi muito maior do que em 1950. Querendo rever (e sofrer), dá um clique ​aqui!

Alemanha 1 x 5 Inglaterra (2001)

5-1, AND EVEN HESKEY SCORED! 5-1, AND EVEN HESKEY SCORED! 5-1, AND EVEN HESKEY SCORED!

O jogo que deu origem a um dos melhores cantos de futebol de todos os tempos, com a geração de ouro de Sven-Goran Eriksson colocando os alemães na lona em sua própria casa. Michael Owen marcou um hat-trick inesquecível que merece ser revisto ​aqui.

Inglaterra 4 x 2 Alemanha (1966)

A Inglaterra atingiu seu auge no futebol! Quando Geoff Hurst completou seu “hat-trick”, todos os membros da equipe ganharam status de lenda. É só ver ​aqui!

Brasil 4 x 1 Itália (1970)

Como diz a torcida brasileira: era um verdadeiro esquadrão, que transformou Pelé no único jogador a vencer três finais de Copa do Mundo. É pouco ou quer mais? Veja ​aqui a história passando à sua frente!

Rangers 5 x 1 Celtic (2000) e Celtic 5 x 1 Rangers (2016)

O maior clássico escocês tem seu capítulo em dose dupla neste levantamento. Trata-se de uma rivalidade que envolve religiões, ou seja, são mais do que simples goleadas! ​Aqui você vê a vitória dos Rangers, e ​aqui, a do Celtic!

Itália 1 x 1 França (2006)

A cabeçada de Zidane em Materazzi entrou para a história, tão ou mais que o tetracampeonato mundial da seleção italiana, conquistado com vitória nos pênaltis. Reveja ​aqui!