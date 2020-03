10 personalidades do futebol que já demonstraram apoio ou repúdio a Bolsonaro

​O Brasil se divide quando o assunto é Jair Bolsonaro. Seja na época em que era apenas um candidato à presidência da República ou depois de ser eleito, o político é quase que um símbolo de amor ou ódio entre os atletas. Suas atitudes e discursos sempre geraram reações e opiniões das mais diversas, o que segue acontecendo em função da pandemia de ​coronavírus. Abaixo, destacamos personalidades do futebol que já apoiaram ou repudiaram ações do mandatário maior do país.

Marcos (ex-goleiro do Palmeiras)

Colocou, no último dia 21, uma mensagem de aniversário a Bolsonaro e provocou os adversários políticos.

Jean Pyerre (meia do Grêmio)

Sim, e quem da aula pras crianças? As crianças moram sozinhas!  por favor — 21Jp 易‍ (@21jeanpyerre) March 25, 2020

Rebateu forte a última fala do presidente. Para ele, não é hora de abandonar a quarentena!

Daniel Alves (lateral do São Paulo)

Bateu forte em relação ao discurso da última terça-feira, em que o presidente defendeu a volta às escolas e voltou a tratar o coronavírus como uma “gripezinha”.

Lucas Moura (meia do Tottenham)





Abriu apoio a Bolsonaro na última eleição e manteve o apoio a cada ação. Não deixou de brigar por suas ideias nas redes sociais.

Rodriguinho (meia do Bahia)

Antes do pleito de 2018, já havia se mostrado contra o nome de Jair Bolsonaro, em entrevista ao site UOL. “ O PT fez muita coisa boa pelas pessoas menos favorecidas, por isso que se o Lula saísse candidato seria eleito novamente. Mas acabou sendo manchado pela corrupção. Por isso seria difícil apoiar uma coisa desse tipo. Mas não é bom ser extremo, tipo Bolsonaro. Um cara que tem uma opinião forte e é muito julgado por isso também. Ser extremo não leva a nada (…)

Renato Portaluppi (técnico do Grêmio)

“Liguei para o Bolsonaro e o convidei para o jogo do Grêmio. Aproveitei e dei os parabéns a ele e ao doutor Sérgio Moro, pelo excelente trabalho. Bolsonaro vai dar jeito no Brasil, ele vai mudar o Brasil. Se tem uma pessoa que vai mudar o país, é ele.” Renato Gaúcho. pic.twitter.com/G0eFOfH9Rm — Planeta do Futebol  (@futebol_info) November 15, 2019

Sempre foi um entusiasta do atual presidente brasileiro.

Casagrande (comentarista)

Foi um dos ex-atletas a assinar o ato “Democracia Sim”, ainda em 2018.

Ronaldinho Gaúcho (ex-meia)

Por um Brasil melhor, desejo paz , segurança e alguém que nos devolva a alegria. Eu escolhi viver no Brasil, e quero um Brasil melhor para todos!!! pic.twitter.com/DD5GUBQuVx — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) October 6, 2018

Abriu seu voto para Jair Bolsonaro antes da eleição de 2018 e pedia um Brasil que lhe devolvesse alegria.

Juninho Pernambucano (ex-meia e comentarista)

Em entrevista ao jornal El País, se disse revoltado ao ver que existem jogadores e ex-jogadores de direita. Se manifestou fortemente após o pronunciamento do presidente na última terça (24).

