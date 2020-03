10º Penedo Moto Fest é adiado devido a pandemia de coronavírus

Principal evento de motociclistas do Baixo São Francisco, o Penedo Moto Fest 2020, que completaria sua 10ª edição, não vai ser realizado em abril. A festa iria ocorrer nos dias 17, 18 e 19, mas a organização atendeu as sugestões da OMS e também do decreto estadual que toma medidas provisórias para prevenção do coronavírus, e adiou o evento.

Confia o comunicado na íntegra:

COMUNICADO

Penedo/AL, 18 de março de 2020.

Prezados Amigos Falcões, Irmãos Motociclistas, População Penedense, Parceiros e Amigos Empresários.

Tendo em vista o crescente avanço do Corona Vírus (COVID-19) em nosso Estado, e em obediência às autoridades públicas e de saúde, a comissão do 10º Penedo Moto Fest e os Gestores Municipal e de Saúde, Vem através deste, COMUNICAR a todos acima citados o ADIAMENTO do nosso evento motociclístico – 10º Penedo Moto Fest – para uma data futura, data a qual será definida por nós, comissão organizadora e gestores públicos, assim que seja sanada essa situação adversa e não ocorra riscos a Saúde Pública, afim de concretizarmos o nosso ideal em realizar mais um evento motociclístico, fomentando a nossa economia e estreitando os laços de amizade e fraternidade entre os Motociclistas de nossa região e Brasil.

Assim que tivermos o aval positivo dos órgãos públicos competentes para realizar com segurança nosso evento, informaremos a nova data para a realização do 10º Penedo Moto Fest.

Sem mais nada para o momento, agradecemos a compreensão de todos.

Comissão Organizadora

MC Falcões do Baixo são Francisco