11º BPM realiza em Penedo palestra sobre nova Lei de Abuso de Autoridade

Na manhã desta quinta-feira dia 12 de março o 11º Batalhão de Polícia Militar de Alagoas realizou uma palestra sobre a Nova Lei de Abuso de Autoridade.

A palestra foi ministrada pelo Promotor de Justiça, o doutor Eládio Estrela que brilhantemente compartilhou de seus conhecimentos com os presentes.

A ocasião contou com a presença da de representantes da Imprensa, da Guarda Municipal, SMTT, estudantes da Faculdade Raimundo Marinho em Penedo e Militares do batalhão que prestigiaram o e evento aprendendo um pouco mais sobre a legislação e seus aspectos jurídicos.

Ao final o representando o comando do 11º Batalhão o Sub-comandante, Capitão Leal, agradeceu a presença de todos, em especial ao Dr Eládio pela oportuna participação, discorrendo sobre um assunto tão em voga atualmente, agradeceu também a presença de todos os oficiais que contribuíram para a realização do evento, que gerou, aprendizado, conhecimento e firmou a aproximação do Ministério Público de Penedo ao Batalhão.

Assessoria 11º BPM