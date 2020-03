136 mortes e 4.256 casos confirmados de coronavírus no Brasil, diz Ministério

O Ministério da Saúde divulgou na tarde deste domingo, 29 de março, a informação de que o Brasil tem 4.256 casos confirmados de novo coronavírus. São, ao todo, 136 mortes, o que significa uma taxa de mortalidade de 3,2%.

Os principais dados divulgados pelo Ministério são:

136 mortes confirmadas no país

4.256 casos confirmados

3,2% é a taxa de letalidade

O estado de SP concentra 1.451 casos e o RJ, 600.

De acordo com o balanço divulgado pelo ministério, são novas 22 mortes no total, já que o último balanço, de sábado, o país tinha 114 óbitos. Isso representa um aumento de 19% no número de mortes.

O domingo teve o mesmo acréscimo em número de mortes do sábado, dia em que também houve registro de 22 vítimas a mais em relação ao dia anterior, sexta-feira.

Este final de semana registrou, no sábado e domingo, mais número de mortes pelo novo coronavírus até agora. O número de casos confirmados aumentou em 352 no balanço deste domingo. Até o dia anterior, eram 3.094 confirmados. O aumento do número de casos foi de 9%.

O aumento do número de casos, no entanto, foi menor do que o de sábado (28), quando foram registrados 487 novas ocorrências. A taxa de letalidade passou de 2,8% para 3,2% neste domingo.

O Ministério da Saúde confirmou que vai ampliar para 22,9 milhões o número de testes que serão distribuídos para diagnosticar a Covid-19.

“Possivelmente, (por causa da maior oferta de testes) o Brasil será o país com o maior número de casos”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, apontando que o aumento no diagnóstico deve fazer a taxa de letalidade ser mais próxima da real.

O ministério confirmou que vai trabalhar com dois tipos diferentes de testes:

aqueles que detectam o vírus na amostra (RT-PCR); e

que verificam a resposta do organismo ao vírus (teste rápido de sorologia).

No atual estágio, os testes serão voltados para profissionais de saúde e de segurança, além da verificação dos casos graves e óbitos.

A previsão de elaboração de um novo protocolo para testar os casos mais leves em postos volantes já existe. O governo tem objetivo de utilizar os postos em cidades com mais de 500 mil habitantes, como estratégia para conter surtos.

Casos suspeitos

Segundo o secretário-executivo do ministério, João Gabbardo, governo federal não está mais divulgando o número de casos suspeitos porque a transmissão do vírus já é comunitária.

“Com transmissão comunitária, qualquer um pode ser um caso suspeito. Qualquer brasileiro que apresente síndrome gripal. Não tem mais nenhum sentido mostrar os casos suspeitos”, afirmou Gabbardo.