2 jogadores inesperados que podem decidir o Gre-Nal

​Olhar para o ​Grêmio e apontar Everton. Olhar para o ​Internacional e indicar para Paolo Guerrero. Dizer que os dois atacantes têm a prerrogativa de decidir o Gre-Nal da próxima quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da ​Libertadores da América, é quase que natural, afinal, são atletas de ponta, acostumados a marcar gols importantes. Agora, existem aqueles jogadores que correm por fora e que, sim, podem surpreender e dar ao seu time uma vitória que, sem dúvida alguma, virá acompanhada de um sabor todo especial.

Pelo lado tricolor, Lucas Silva surge como uma arma importante. Além de estar se consolidando como um guardião da zaga, é capaz de, em um chute de fora da área, acabar com qualquer estratégia do adversário. Em suas primeiras partidas pelo clube, tentativas não faltaram, até mesmo de bola parada. Algumas passaram perto, outras pararam na mão do goleiro. O arremate de longa distância é uma arma importante do volante, e não são todos os atletas gremistas que estão acostumados a fazer isso, uma vez que o toque de bola é a característica principal da equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi.

No Colorado, é Marcos Guilherme o homem a, quem sabe, desequilibrar. Se até pouco tempo ele não era nem titular, agora tudo mudou. No último clássico, pelo Gauchão, entrou no decorrer da partida. Agora, dificilmente vai ficar de fora da formação titular. Com sua velocidade física e de raciocínio, consegue deixar a marcação para trás facilmente e, também, achar companheiros livres. Jogando pelos lados, também aparece de surpresa dentro da área para concluir. Por isso, se é preciso estar com o voltado para a bola, de canto é preciso ver onde está posicionado o atacante, pois de uma hora para outra ele muda de lugar.