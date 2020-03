No último boletim epidemiológico, de 28/03, da Secretaria Municipal de Saúde, foi informado as ações que estão sendo realizadas nas entradas de Penedo, com as barreiras sanitárias.

De acordo com Alessandra Tenória, Diretora da Vigilância Epidemiológica de Penedo, até o dia deste sábado (28) foram feitas cerca de 1.600 abordagens, sendo que 22 pessoas não foram autorizadas a entrar no município de Penedo. Esses indivíduos provavelmente poderiam apresentar algum sintoma, como: tosse, febre alta ou algo que pudesse ter relação com o coronavírus (COVID-19).

A Prefeitura de Penedo informa ainda que a partir desta segunda-feira (30), a fiscalização nas barreiras sanitárias serão ainda mais rígidas, portanto pede que as pessoas só se dirijam à cidade se realmente tiver algo importante ou inadiável para resolver em Penedo.

Sobre os casos em na cidade penedense, eles continuam os mesmos.

0 casos confirmados

1 caso descartado

0 casos em investigação

18 pessoas monitoradas pela Saúde em Penedo

O Governo Municipal está sempre atualizando com boletins diários, a situação epidêmica em Penedo e em Alagoas. Acesse o Instagram , Facebook ou site oficial da Prefeitura de Penedo para saber mais.

