3 motivos para crer que o dérbi campineiro é o clássico mais subestimado do Brasil

Nesta segunda-feira (16), Guarani e Ponte Preta se enfrentam, no Brinco de Ouro, às 20h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Histórico, o dérbi campineiro perdeu espaço no cenário estadual e nacional, e se tornou um dos clássicos mais subestimados do Brasil.

Em confronto secular, os clubes fazem parte da história do futebol brasileiro e têm uma rivalidade centenária, apaixonada, disputada e de muito equilíbrio. Porém, a realidade das equipes não contribui com o desenvolvimento e expansão do ‘dérbi campineiro’. Confira abaixo X pontos que deixaram o clássico tão subestimado:

Times ‘em baixa’

Guarani e Ponte Preta têm camisas pesadas e de muita tradição estadual e nacionalmente, porém, há muitos anos não figuram entre os principais times de São Paulo e, muito menos, do Brasil. Os rebaixamentos, a ausência na ‘elite’ do futebol brasileiro, as dificuldades internas, o desaparecimento na briga por títulos e carências individuais ocasionaram no impacto coletivo da dupla.

Grandes de São Paulo

Os quatro gigantes de São Paulo cresceram absurdamente nas últimas duas décadas, com títulos de expressão nacional e internacional, além de aumentarem significantemente a disparidade financeira e estrutural em relação aos demais adversários do estado. A discrepância tocante fez com que ​São Paulo, ​Palmeiras, ​Corinthians e Santos se tornassem mais impactantes e ‘atrativos’.

Região e a ‘demarcação’ histórica

O futebol brasileiro evoluiu muito nos últimos anos e os clubes das capitais foram, direta ou indiretamente, favorecidos pela formação em grandes polos. Campinas é uma cidade grande, mas, ainda assim, não compete com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e demais capitais. As regiões dos ‘12 grandes’ – à exceção do “milagre” ​San​tos – são ‘centrais’ e contribuem para a popularização e crescimento dessas agremiações e consequentemente suas rivalidades.

