4 casos de racismo envolvendo atletas ou torcedores argentinos nos últimos tempos

​A torcida do Defensa y Justicia protagonizou ações vexatórias na estreia de seu time na Libertadores da América. Antes de apedrejarem o ônibus do ​Santos, que venceu a partida por 2 a 1, na Argentina, um “hincha” fez imitações de macaco em direção aos brasileiros que estavam nas arquibancadas. O ato, que foi filmado, não é o primeiro protagonizado por argentinos nos últimos tempos. Abaixo, relembramos outros quatro casos de injúria racial, seja partindo de torcedores ou até mesmo de atletas gringos.

Torcida do Boca Juniors

Em abril de 2018, a torcida do Boca Juniors imitou macacos em direção aos torcedores do Palmeiras, na vitória do clube paulista por 2 a 0, na Bombonera, pela Libertadores.

Torcida do Racing

Também na Libertadores de 2018, em São Januário, torcedores do Racing atiraram bananas em direção aos vascaínos.

Desábato

Durante jogo da Libertadores de 2005, o zagueiro Desábato, do Quilmes, recebeu voz de prisão ainda no Morumbi por ato de racismo contra o atacante Grafite, do São Paulo.

Maxi López