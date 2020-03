4 ‘fake news’ envolvendo o coronavírus e o mundo do futebol

​Boatos e especulações fazem parte do mundo do futebol, mas o cenário se torna bem mais grave quando notícias inverídicas em meio a uma situação de exceção começam a circular. Em meio à pandemia do ​coronavírus, alguns protagonistas do mundo da bola não conseguiram escapar das chamadas ‘fake news’, mesmo em se tratando de um assunto delicado. A seguir, listamos quatro exemplos:

Suposta contaminação de Kylian Mbappé

Antes da bola rolar para o jogo da volta entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da ​Champions League, diversas fontes da grande imprensa europeia noticiaram que o francês Kylian Mbappé estava com suspeita de coronavírus e que havia sido testado para a doença, após apresentar quadro febril e dores de garganta. A informação gerou burburinho e, imediatamente, passaram a tratar o atacante como o primeiro caso positivo dentro do universo do futebol. No fim das contas, seu exame havia dado negativo.

Suposta contaminação de Paulo Dybala

Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien 🙏 #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020

​

Assim que saiu a notícia de que o zagueiro Daniele Rugani, da Juventus, havia testado positivo para o novo coronavírus, testemunhamos um ‘boom’ de especulações envolvendo o restante do elenco juventino. Nas redes sociais, ganhou força a ‘notícia’ de que o argentino Paulo Dybala seria mais um dos infectados na equipe de Turim, informação falsa publicamente desmentida pelo próprio camisa 10, através de suas plataformas oficiais.

Comissão técnica do Ajax infectada

As vezes a notícia tem um ‘quê’ de verdade, mas é aumentada e provoca um alarde nocivo ao público e aos personagens envolvidos. Esse é o exato caso envolvendo a comissão técnica do Ajax: múltiplas fontes cravaram que mais de um profissional do clube estava infectado, quando, na verdade, estes foram enviados à quarentena preventiva por terem entrado em contato com um ex-jogador que testou positivo.

Cristiano Ronaldo e os hospitais em Portugal

Cristiano Ronaldo irá transformar seus hotéis em hospitais para tratar pacientes do novo coronavírus? ❌ Contactado, um funcionário do hotel afirmou que a informação “não é verídica”. O jogador tampouco mencionou o “plano” em suas redes sociais #AFP ➡️ https://t.co/uOsFRt1vX0 pic.twitter.com/HAF61AK4Ga — AFP Checamos  (@AfpChecamos) March 17, 2020

​

No último sábado (14), o famoso jornal espanhol ‘Marca’, cravou que o craque lusitano ​Cristiano Ronaldo transformaria seus hotéis situados em Portugal em hospitais para atendimento de pacientes com coronavírus. É bem verdade que o lendário camisa 7 é reconhecido por suas ações humanitárias/de caridade, mas a notícia acabou sendo desmentida no dia seguinte, após profunda apuração por parte da grande imprensa portuguesa.