4 fatores que provam que Formiga é uma verdadeira lenda do futebol

Nesta terça (3), uma das maiores referências do ​esporte mundial comemora seu aniversário: Miraildes Maciel Mota, popularmente conhecida como Formiga, completa 42 anos. Natural de Salvador, a volante começou sua carreira no São Paulo, brilhou com a camisa de diversos clubes pelos quatro cantos do planeta e é um dos maiores expoentes da Seleção Brasileira há décadas. Falar de ​futebol feminino é falar da camisa 8 e vice-versa, já que as duas histórias se misturam e complementam. A seguir, listaremos 5 razões que comprovam que Formiga é uma verdadeira lenda do esporte que amamos:

Talento raro na posição

Não é o currículo ou o nome que ainda garantem Formiga nas convocações da Seleção ou em grandes clubes do futebol feminino mundial. A camisa 8 ainda entrega rendimento aos 42 anos, o que faz de sua longevidade ainda mais espetacular, pois vem acompanhada de performance. Visão de jogo, qualidade no passe, desarme, vigor físico, força… Talento raro em sua posição.

Liderança, onde quer que esteja

Independente da braçadeira de capitã estar em seu braço ou no de Marta, a camisa 8 é uma referência e uma voz respeitada dentro das quatro linhas na Seleção. Seu tamanho é tanto que não foram poucos os pedidos de ‘passo atrás’ na aposentadoria anunciada pós-2016. Que bom para nós que sua decisão foi pelo retorno! Vale destacar que no Paris Saint-Germain, seu clube atual, a volante também é um símbolo e ‘modelo’ para jovens atletas em formação.

Exemplo de amor e dedicação ao esporte

Profissional desde 1992, Formiga é ‘remanescente’ de uma época onde o futebol feminino era visto de forma pejorativa, carregado de estigmas e preconceito, algo que tem mudado (a curtos passos) nos últimos anos. Resiliente, disciplinada e apaixonada pela bola, a baiana perseverou e driblou a desconfiança que vinha de dentro da sua própria casa: “Minha viagem até aqui não foi fácil. Especialmente quando estava começando, com meus irmãos em casa. Eles não queriam que eu jogasse. Ninguém queria ver uma mulher jogando, essa é a verdade”.

Conquistas e recordes empilhados

Medalhista de bronze na Copa do Mundo de 1999 e de prata em 2007;

Prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008;

Tricampeã Pan-Americana;

Bicampeã da Copa América;

Tricampeã da Libertadores Feminina;

Bicampeã da Copa do Brasil;

Única atleta da história a disputar sete edições de Copa do Mundo;

Única atleta da história do futebol (masc/fem) a disputar seis edições de Olimpíadas;

Recordista em partidas oficiais pela Seleção Brasileira, superando Cafu;

Maior que sua lista de marcas/títulos, só o seu legado para o futebol feminino brasileiro e mundial. Parabéns, Formiga!